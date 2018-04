Otra raya más para “el tigre”

Con la resolución tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la madrugada del pasado martes, se vino a mostrar la irresponsabilidad con la que ejercen sus funciones algunas autoridades, la precariedad de nuestras instituciones; y, los “callejones sin salida” o paradojas en las que se encuentra inmersa nuestra **res pública. Por principio de cuentas tenemos el problema del Estado de derecho: ahora resulta que el derecho de audiencia y defensa de una persona está por encima de las previamente demostradas conductas constitutivas de delitos, las que no solo se pasan por alto, sino que hasta se les premia concediendo lo que tramposamente se solicitaba. No se puede fortalecer la legalidad violando la legalidad. En cualquier país con un mediano Estado de derecho, a “ El Bronco” no solo se le niega la candidatura que estaba solicitando, sino que se le inicia procedimiento y fincan responsabilidades por los delitos en que incurrió, contemplados en la Ley General de Delitos Electorales y se investiga y persigue a quienes vendieron a los candidatos independientes el padrón electoral.

Este caso muestra la paradoja de que en nuestro país las propias autoridades responsables de tutelar el Estado de derecho son las encargadas de transgredirlo de manera impune. Aquí, el “callejón sin salida” consiste en que si a las autoridades jurisdiccionales se les elige popularmente se “prostituiría la justicia” (como decía Emilio Rabasa); y si se les designa por los poderes electos por voto popular, inevitablemente quedan partidizados, respondiendo sus integrantes a los intereses de quienes las nombraron, como ha quedado demostrado con los magistrados electorales.

El problema ahora es que el TEPJF -y en particular los cuatro magistrados que votaron en favor del “Bronco”- están incapacitados ética y moralmente para calificar la elección presidencial del próximo primero de julio. ¿Cómo superarlo?: instaurándoles un procedimiento de juicio político para destituirlos e inhabilitarlos. Aquí el otro “callejón sin salida” es que, como la Cámara de Senadores, que fue la que los designó, es la que debe erigirse en Jurado de Sentencia en dicho juicio de responsabilidad, ésta, en vez de castigarlos, los va a premiar, porque hicieron precisamente lo que debían hacer y para lo que los eligieron (recuérdese que en octubre de 2016 ampliaron el período de su encargo a cuatro de ellos, tres de los cuales hoy agradecieron el gesto aprobando la inclusión de “ El Bronco” en la boleta electoral). Aquí, el problema es la situación de indefensión institucional en que se encuentra la sociedad para deshacerse de autoridades corruptas y/o castigarlas.

El tercer problema es que, como no se puede castigar a dichos magistrados, la credibilidad en el resultado de la elección presidencial y en las autoridades encargadas de calificarlo ha sido tirada por la borda y no se ve en el horizonte una salida antes del día de la jornada electoral. Así las cosas, al “tigre” le pintaron otras rayas y le están jalando los bigotes antes de soltarlo. La irresponsabilidad de los cuatro magistrados electorales es inconmensurable. Dicho figurativamente: pusieron la paja y le echaron gasolina, solo falta el cerillazo.

Si el hasta hoy puntero en las encuestas llegara a perder “a la buena” la elección presidencial, con lo ocurrido no lo va aceptar y va decir –como lo acaba de decir aquí en Tequila, Jalisco- que “la mafia del poder” puso en la boleta un delincuente electoral para reducirle los votos. Lo grave, es que “el tigre” ahora ya no se va a contentar con tomar por unos meses el Paseo de la Reforma. No se está diciendo que, en consecuencia, a López Obrador se le deba reconocer como triunfador si no lo hubiera sido. Lo que se indica, es que se le deben quitar argumentos para que en caso de que no triunfe, no reconozca su derrota y “el tigre” se salga de su jaula.

Los diputados y senadores deben entender que si lo que está en riesgo es la paz social, la única forma de garantizarla es destituyendo mediante juicio político a los cuatro magistrados electorales. El tiempo apremia, ya que el Congreso cierra sus sesiones el 30 de abril.