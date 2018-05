En la senda del desarrollo

Durante la semana pasada, México cumplió 24 años de haber ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En retrospectiva, se puede decir que muchos de los retos que teníamos en 1994 se han superado, mientras que otros han evolucionado y posicionado como prioritarios en nuestra vida pública. En particular, los países miembros estamos de acuerdo en que tenemos que construir un futuro de bienestar compartido.

No hay duda que, para nuestro país, es fundamental participar en foros que discutan la formulación e implementación de políticas públicas que inciden en el bienestar de millones de personas. En este sentido, para no dejar a nadie atrás y asegurarnos que el crecimiento económico no esté apartado para unos cuantos, los países hemos convenido en fortalecer modelos de protección social que permitan sostener niveles de vida adecuados para cada grupo poblacional.

Al final, la dinámica demográfica de una sociedad moldea las intervenciones públicas en materia de desarrollo social. Por ello, hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la erradicación de la pobreza radica en dar tiros de precisión; servicios de salud de calidad para la primera infancia, fortalecimiento del sistema educativo para las niñas y niños, formalización y capacitación para los jóvenes en el marcado laboral y reestructuración de los

sistemas de pensión para contar con una vejez digna.

Adicionalmente, desde hace varios años, el desarrollo económico de países emergentes se ha visto favorecido cuando los encargados de combatir la pobreza usan herramientas tecnológicas para cerrar brechas sociales y empoderar a las comunidades más vulnerables. Por ello, resultará fundamental fortalecer el intercambio de información entre actores relevantes para alcanzar mejores resultados. Lo expuesto en reuniones de alto nivel indica que la participación de diversos sectores y niveles de gobierno es esencial en la consolidación de un esquema basado en derechos, alejado de cualquier asistencialismo.

Hoy no hay marcha atrás. Si queremos estar en la senda del desarrollo, debemos construir acuerdos en la pluralidad y trabajar sobre aquello que ha probado funcionar. Si algo hemos aprendido en los últimos años en el combate a la pobreza, es que la suma de esfuerzos resulta indispensable para ofrecer oportunidades de superación y espacios de convivencia. Con decisiones

responsables y privilegiando el entendimiento, estoy seguro que la pobreza extrema en México será un tema del pasado en un futuro no muy lejano.