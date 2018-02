Seguiremos Avanzando

Mañana se cumplen 101 años de la promulgación de nuestra Constitución. Hace más de un siglo, las demandas sociales quedaron plasmadas en ella, ante un panorama completamente al que vivimos hoy. Si bien es cierto que tenemos mucho por delante para que todos y cada uno de los mexicanos ejerza plenamente sus derechos, no hay duda que ya hemos realizado lo más difícil. La política social de Estado que hemos formulado institucionalmente a través de los años, y que se ha consolidado en la administración del presidente Peña Nieto, nos permitirá acabar con la pobreza extrema y tener una población sin carencias sociales.En el México de principios del siglo XX, las carencias eran más la regla que la excepción. El analfabetismo alcanzaba a casi el 80% de la gente, mientras que la inseguridad alimentaria era aún mayor. Las clínicas y los hospitales solo estaban en las ciudades, y para la gente que podía pagarlas; al final, la esperanza de vida de un mexicano promedio era poco mayor a los 32 años. Hoy, el panorama es completamente diferente. De acuerdo a la última medición de la pobreza, solamente uno de cada seis mexicanos presenta rezago educativo, y el porcentaje de población con carencia por acceso a servicios de salud no supera el 16 por ciento. Fundamentalmente, cuatro de cada cinco no presentan carencia por acceso a la alimentación; tan solo entre 2012 y 2016, 2.8 millones de personas la superaron.Por otro lado, en un tema de la mayor prioridad para la agenda internacional, y por supuesto para el país, estamos dando pasos sostenidos y decididos contra la pobreza extrema. No solamente 2.2 millones la superaron en esta administración, sino en lo relativo a las carencias, la población con al menos tres carencias sociales, justamente el umbral de la pobreza extrema, cayó en 9.5 millones entre 2010 y 2016. Esta cifra indica que la política social está llegando a las comunidades más vulnerables, y si la complementamos con más y mejores oportunidades de empleo, estaremos ganándole la batalla a la faceta más lacerante de la pobreza. Hacia el futuro, lo que esto significa es que tenemos las herramientas para garantizar que ningún mexicano de las siguientes generaciones tenga carencia alguna. El reto está en fortalecer lo que tenemos; las carencias están en sus mínimos históricos, pero para seguir avanzando, necesitamos políticas económicas responsables que generen inversiones y nos permitan contar con un mercado laboral más dinámico e incluyente. Ya estamos caminando en la ruta correcta. Ahora, debemos redoblar esfuerzos y confiar en que el trabajo realizado necesita continuidad para que, como lo decidimos con la Constitución de 1917, México sea una nación de derechos para todos.