Y zapatillas por si hay "problemas", salir "volao"

Yo, como Pedro Navajas, me dormí con zapatillas por si hay problemas, salir volao. Y en la tierna y fresca mañanita sabatina desbajé hecho la mocha con perro y familia en cuanto sonó la alarma sísmica que te catapulta todos los sentidos.

Y aunque no hubo manera de pensar en demasiadas cosas más que en romper los récords olímpicos en descenso de escaleras, sí me quedó otro pequeño temor: que a medio camino me fuera a topar con alguno de esos compatriotas que deberían estar colgados de los tanates por robarse víveres, apañar tráileres, desaparecer cámaras térmicas, especular con materiales de primera necesidad, estorbando allá afuera. Incluso, en mi sacón de onda, hasta me imaginé a los líderes partidistas del llamado Frente Ciudadano que no parece estar nutrido de ciudadanía, apostando con Ochoa Reza, el simpático carpinterito del partido tricolor, a ver quién da más en materia de protagonismo mediático. Ya los veía tomándose selfies con los damnificados mientras sin ningún ápice de demagogia se peleaban por ver cómo y desde dónde se canalizarían los supuestos recursos que habrían de donar a la causa de los desposeídos (una discusión bizantina que seguramente llevarán todos esos dineros a algún tipo de reingeniería financiera que los desviarán con toda probabilidad hacia las arcas de Epccor, Aldesa, OHL o Higa sido como Higa sido, especialistas en la elaboración de socavones a domicilio), mientras bailaban con Tatanka Córdova las de Julión.

Sentí un escalofrío cuando pasé rozando la puerta del tercer piso.

Al borde del último escalón me traicionó la paranoia y clarito imaginé al nada grato pero ingrato de Graco encabezando un operativo para cobrarle peaje a quienes, como yo, buscaban con cierta ansiedad una escapatoria.

Me sentí mal por mal pensado. Pobrecito Graco, somos muy ingratos con él, junto con su señora esposa, se ha venido ganando el aprecio de la sociedad en su conjunto luego de la manera tan aseada en la que se han manejado en esta contingencia.

Lo mejor fue lo del funcionario del gobierno de Morelos que explicó que no se estaban robando las despensas, sino que las iban a administrar para cuando vengan tiempos peores.

Ya en el camellón echando el bofe, pensé en que si el licenciado Peña y Mancera no van contra los especuleros inmobiliarios, los constructores transas y los funcionarios corruptos que los consistieron, sus frentes y partidos se van a ir al averno, Satán.

