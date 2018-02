Yo mero, mero, petatero

Desde hace semanas le vengo diciendo al dotor Mit que debería cambiar de equipo porque, sinceramente, parece haber sido seleccionado por sus peores enemigos. Es como si hubiera dejado al Peje o a Little Chicken Anaya elegir a los encargados de su campaña. Digo, ¿a quién se le ocurre poner a Aurelino Nuño, que ni sabe “ler” y cuyos resultados en la SEP, habida cuenta de aquellos en materia educativa, han sido un verdadero desastre (además de que dicen las malas lenguas que está más preocupado por su futuro político que por sacar adelante a su candidato, que va más en picada que el Dow Jones), reclutar a Javier Lozano (o sea, un chivo en cristalería que no ha hecho más que desprestigiar a la causa con sus arrebatos, rabietas y jaladas), no se diga Ochoa Reza, que conjuga todo lo que no debe hacer un asesor en tiempos electorales y cuyas triquiñuelas no han servido prácticamente para nada, como tener a José Murat en el war room planeando barrabasadas, como si estuviéramos en 2012?

En ese sentido yo tenía un poquito más de fe en la llegada de Vanessa Rubio, que ha recibido toda clase de elogios, que ahora veo totalmente inmerecidos. Y es que cómo es posible que haya dejado pasar las dos hurracarranas que le aplicaron a Mit en Twitter (primero Tatiana Clouthier le cayó desde la tercera cuerda cuando el ex secre afirmó que el país necesitaba un presidente honesto, confiable, seguro... y ella le respondió que era buena idea, que a quién proponía; la respuesta llegó 12 horas después con un escueto y aburrido “Yo mero” que fue el trending topic de la burla; y más tarde, cuando en otro tuit dudoso don Pepe afirmaba que Chihuahua necesitaba un gobernador de a de veras, que no anduviera de gira artística, le recordaron que él se hizo pato con las triangulaciones y empresas fantasma de Chesarito Duarte), sin que hubiera una debida respuesta en tiempo y forma, contundente e inobjetable.

Y es que cuando alguien dice “No tengo cola que me pisen”, en efecto no hay que tener cola que te pisen o te va a pasar lo que a Mancera y Renato Sales cuando el primero dice que en CDMX solo hay crimen organizado en Tláhuac y el segundo afirma que no hay ni rastro de cárteles en el ex DF, que no te creen ni tus subalternos.

Cabe recordar que en estas lides político-electorales el Twitter es solo para profesionales. Por eso El Bronco se concentra en Facebook, donde como Trump puede echarle la culpa de todo a la prensa que no lo sabe valorar.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto