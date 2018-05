¿Me estás oyendo, voto inútil?

En plena controversia por el Sensacional de populistas que recorre la CdMx en guajoloteros y, justo cuando los adictos al capitalismo más salvaje que nunca colocan al populismo como una forma de animalismo, la Coparmex, que reúne a los de la llamada “patronal”, piden aumento al salario mínimo. Lo mismo que Margarita Zavala que, en un acto de profundo compromiso con la masa laboral, sugiere en un acto de generosidad inusitado, algo que a su marido lo debe tener muy muino, que el salario mínimo llegue a 100 pesos. Y como Anaya casi ni es copión, también apoya al salario mínimo, pero gradual, no se vaya a infartar el proletariado con tanto dinero.

Los empresarios alegan que a cada rato quieren pagarle más a sus empleados, pero que el gobierno no les hace caso. Es decir, que ellos quieren a sus obreros y godínez pero que desde la Secretaría de Hacienda que tan bien conoce el dotor Mit (quien por cierto no se ha pronunciado al respecto porque, dicen los que saben, que el candidato priista le tiene más terror a que se descuadren los índices inflacionarios que al populismo), nomás no les ha dado chance de subirle algo a la nómina por el seguro advenimiento de caos y desorden.

Es decir que los pronunciamientos no importan demasiado pues, como se ha visto a través del prístino pensamiento de Videgaray e Ildeponcho Guajardo, que con tal de llegar a un acuerdo en el TLCAN se puede aceptar casi cualquier cosa (pagar por la construcción del Muro, que los autos fabricados en México lleven un 90 por ciento de materiales yanquis, y hasta la denominación de origen del tequila, todo, menos el aumento salario mínimo que es más peligroso que las botargas de Chávez, Maduro y el Peje juntos. ¿Qué se creen los de la Coparmex, neocomunistas trasnochados?

A lo mejor lo que llevó a Margarita y a Ricky Ricón, Vizconde de Atlanta y gran mago en la reproducción de las naves industriales, estar a favor del aumento al salario mínimo no fue una convicción verdadera ni un arrebato populista, sino la presión que dicen que les están metiendo con lo del voto útil contra AMLOVE –ese artrítico mito genial que tanto enarbola el Güero Castañeda– los chairos derechosos de altos vuelos. Incluso #Yomero ha tenido que salir a decir que no va a declinar por nadie, ni que fuera Ríos Piter.

El voto útil es una muy mala terapia de grupo. Imagínense a un perredista al que de por sí le cuesta uno y la mitad del otro votar por Anaya, que de pronto le salgan con que tiene que votar por el aburrido de Mit. O Un priista que por muy raro que parezca, creyera en Gamboa Patrón o en don Beltrone o en Eruviel Ávila (el hombre que para acabar con la campaña de Mit demandó al periodista Humberto Padget por 10 mdp como si su prestigio valiera tal cosa y los reporteros ganaran como exgobers preciosos del Edomex) y luego se viera obligado a votar por el Chicken Little.

Nombre, acabarían apoyando al Peje.

¿Me estás oyendo, voto inútil?

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto