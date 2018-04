Trump & "Jelipillo"

Solo en la Libre de Ultraderecha celebran a Jelipillo Calderón como si fuera Catémoc Blanco en el Azteca, lo cual es una lástima. La única institución educativa donde da clases magistrales anuales para un público que sí sabe valorar sus magníficos conceptos del tipo: “Me decían a mí: ‘No te metas con los criminales, mejor arréglate con ellos, tú no les hagas nada, y no te van a hacer nada’” o con instituciones confiables “resolveremos el problema de seguridad y vamos a ser ese país próspero, moderno, justo, que todos queremos”.

Un espléndido estratega que deja en calidad de tristes soldados rasos a Wellington, Paton, Churchill y Napoleón (por supuesto me refiero a José María Napoleón), absolutamente incomprendido solo por desatar matazones, criminalizar víctimas, organizar grandes shows para presentar criminales, tener al inolvidable García Luna Productions entre sus más nobles colaboradores y, con todo y todo, nunca pegarle a la línea de flotación del narco.

O sea que por esa, y muchas cosas más, espero que pronto el esposo de la señora Margarita sea reclutado por Donald Trump como asesor para la guerra que viene, fundamentalmente por su espíritu humanista, capacidad ajedrecística para el despliegue militar, aunque los uniformes le queden como de Tontín.

Nombre, denle unas bombas bacteriológicas y solito cambia el mundo. ¡Qué le duran Putin y Bashar al Asad! Y los civiles que estén a su alrededor. Nada más con que los relacionen con el cártel de Los Sapos y ya la armamos. Y si hace falta, puede organizar campos de concentración, como la guardería ABC, y que los administre la parentela de su esposa que conforma una bonita troupé de buenas conciencias.

Según lo que se desprende del libro del ex director del FBI James Comey sobre Trump (lo pone como un hombre frugal, centrado, ético y sensible, casi casi), encontraría en Calderón un excelente colaborador no solo por su afinidades guerreras, sino ideológicas. Sería un dueto tan dinámico como Javidú y Karime, que entre las últimas de sus triquiñuelas se cuenta con que le jugó cubano a Sergio Pitol gachamente.

U otro dúo dinámico como el de El Burro Van Rankin con El Bronco, que se reunieron para una entrevista que se veía bien espontánea y nada sometida a las leyes de la oferta y la demanda. No se sabe quién desprestigia a quién. Algo remotamente parecido a la reunión de dudosas influencers y yutubers con el dotor Mit, que se ven más arreglados que las peleas del Canelo.

Ya sabe, Jelipillo era matoncillo desde chiquillo.

