U2 o entre más corriente, más ambiente

El señor licenciado don Bono Vox, líder de la banda irlandesa llamada U2, a la que podemos recordar por sus enfrentamientos con los mirreyes encabezados por el hijo juniorcete de Zedillo, debería de incluir en su pantalla bestial de 11.4 millones de pixeles y dos mil 419 pulgadas, imágenes que le devuelvan la fe, el gozo y la esperanza al público mexicano que atasca sus conciertos, no obstante que esté de moda odiar a U2; si tuvo a Carmen Aristegui y a Frida Kahlo, en nombre del equilibrio y la equidad tendría que tener a la Corcholata Carmen Salinas y a sus contlapaches del PRI ahí haciéndola de jamón en San Lázaro, en una muy mala imitación del viejo e inolvidable Bronx priista que tantas veces le mentó la madre al maese Porfirio Muñoz Ledo cuando inauguró de una vez y para siempre las interpelaciones al presidente.

El acto estuvo muy desmejorado, sobre todo porque los choznos de don Plutarco exigían que el PAN, Morena y el PRD donaran toda la lana del INE para los damnificados hasta que se quedaran también damnificados porque, la verdad, a quien tendrían que exigirle más aún sería a Javidú, Betito Borge y Chesarito Duarte (y toda la larga lista de ex góbers amigos de lo ajeno), compañeros de sector y de partido, para que se mochen con algo de lo que se carrancearon sin que Ochoa Reza armara los panchos que lo caracterizan.

Supongo que The Edge podría organizar unos riffs de esos que lo han hecho mítico mientras en el chico pantallón aparecen Ríos Piter —el Macron mexicano— haciendo su pose de jaguar (hay quien dice que parece más la pantera rosa) luego de inscribirse como candidato a la presidencia en un acto que palidece junto al de Pedro Ferriz, que al hacer lo propio parecía que lo estaba patrocinando el Circo Atayde, o el del Bronco-Pony, que seguro llegará diciendo que su mamá está bien buenota.

Y supongo que ni Adam Clayton ni Larry Mullen se molestarían en caso de verse enmarcados por la bonita imagen de la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malasis, buscando con ansiedad, angustia y desesperación la manera de reducirle el rebase de gastos a los candidatos priista y panista en Coahuila con tal de no anular la elección. Y no porque le pudiera pasar lo que a Leonardo Curzio por meterse con el Tricolor, sino porque qué flojera organizar otro proceso electoral, volver a traer a los mapaches, recomprar los votos, producir spots triunfalistas al vapor y todas esas cosas. No, qué flojera, mejor que así se quede.

Y para que el alma activista de Bono quede satisfecha, no estaría mal hacerle un lugar a todos los políticos y funcionarios que han hecho todo lo posible para que las víctimas de los terremotos pasen las de Caín para que les caiga un mendrugo de apoyo.

Pero ya sabemos cómo les va a ir en las elecciones a estas lindas personitas oportunistas, cuentachiles, trácalas, que creen que entre más corriente, más ambiente.

