Tres tandas por un boleto

Hay gente sin quehacer que afirma con certeza cuasi jurídica que el PRI-gobierno —no puede haber nada más demodé en estos tiempos democráticos y de transparencia que este concepto tan manoseado— le pagó al matrimonio Zavala alrededor de 500 mdd para armar su pequeño escándalo y luego irse del PAN con cajas destempladas, haciéndose las víctimas, solo para quitar del camino la sombra de una candidata que ya fuera de las filas de su partido no va a saber ni a melón en la campaña. Imposible, sobre todo porque no me imagino a Margarita aceptando dócilmente que Marichuy, la candidata independiente del Congreso Nacional Indígena, que no solo va contra el mainstream político sino contra el imperialismo machista y heteropatriarcal, la rebase fácilmente por la izquierda.

Pobre Margarita y Jelipillo, no es justo que los acusen de esas cosas siendo tan buenos y tan puros de corazón como lo demostraron en su narcoguerra, que apenas alcanzó la categoría de bullying con armas de grueso calibre. Ni que tuvieran el espíritu de esos canallas que ahora están vendiendo las despensas y los víveres que la sociedad le donaba a los damnificados del temblor en tianguis de mala muerte; o el alma negra de esos especuladores inmobiliarios que se aprovechan de la necesidad de las víctimas para subir los precios de las rentas que, de por sí, ya estaban infladas. O como aquellos que aprovechan el momento circunstancial del temblor para desaparecer clubes deportivos con áreas verdes y de recreación y, con toda probabilidad, construir en esos terrenos o plazas comerciales o edificios habitacionales como parece puede ocurrir en el Sporting Club Cantil, instalado en la delegación Coyoacán. Esperemos que solo sea un chisme y no un sucio negocio que dejaría a cientos de usuarios en el desconcierto, pues la información que han dado los administradores ha sido opaca y sospechosa.

Como quiera que sea, dudo mucho que este chisme sobre los Zavala tenga un ápice de verdad, pues ni el partido tricolor ni el gobierno son tan tontos como para pagar por algo que les podría salir gratis. Más aún cuando gracias a la proverbial tarupidez (revisen el término según el poeta Efraín Huerta) de los otros partidos que no la vieron venir y, aprovechándose de la precariedad, todo el gabinete legal y ampliado va a estar repartiendo las nuevas tarjetas Monex con los daminificados, sacándose selfies con las doñitas y organizando las tandas para la campaña, perdón, para la reconstrucción de la patria y la fragmentación del voto.

Pero si algo contradice todo este chismerío es que esa gran institución llamada Partido Encuentro Social quiere que Margarita sea su candidata.

Ojalá y gane, para que lleve a su maridito a la SCT y supere al Rey de los socavones, cuya dependencia avaló el tristemente célebre helipuerto en un edificio de la maltratada colonia Condesa.

