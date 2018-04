Todos Unidos Contra ‘AMLOVE’

No nos hagamos bueyes, ese va a ser el tono del próximo debate como momento cumbre de la temporada de caza de AMLOVE. Y está bien que los candidatos que se han visto en un lejano segundo y tercer lugar según las últimas encuestas (salvo en ese sondeo de Reforma hecho por universitarios de escuelas más o menos derechosas, donde salió vencedor Chicken Little Anaya, que es algo así como si hicieras una encuesta entre los primates del zoológico, donde seguro siempre ganará el Mono Kapuscinski, y alguna otra, perfectamente creíble, donde el dotor Mit, prácticamente, era más popular que Messi y Cristiano Ronaldo juntos) salgan a por AMLO con un cuchillo entre los dientes.

Bueno, después de echarle en cara su falta de respeto a la egregia e intocable figura del ingeniero Slim, al que sus defensores casi lo convierten en el nuevo Niño Fidencio, y luego de señalarlo como un peligro para la Tierra por no querer un aeropuerto que a leguas huele a socavón de pierda socavón, sin olvidar su atrevimiento al subirse a una avioneta de poca monta y de no valorar la excelsa Reforma Educativa del Nuño Artillero, a la que lo único que le falta a manera de soundtrack es el clásico de Pink Floyd, “Otro ladrillo en la pared”, al Peje le van a echar la culpa del triunfo de Donald Trump, de la existencia misma de Chesarito Duarte, de que Putin tiene videos secretos, de su adicción a la lluvia dorada, de ser uno de los 17 Aburtos, de ser prestanombres de Ricardo Anaya, de haber diseñado las triangulaciones en Sedesol y Sedatu, de acarrear fotocopias para Margarita y walking deads para el Bronquitis Aguda.

Ya en el momento sensible, en la hora chimengüenchona, en la hora cuchi cuchi, veremos a los contrincantes quejarse amargamente, al estilo Labastida-Lavestida, de las majaderías de Andrej Manué. Un melodrama ranchero profundamente conmovedor donde el dotor Mit, Ricky Ricón, la Zavala y el Bronco (que estará boleando zapatos), para demostrar que López es peor que Godzilla y Javidú juntos, lo acusarán de mandar a sus pejezombies a increparlos porque, como bien sabemos, es imposible que alguien en su sano juicio no los adore cual dioses del Olimpo.

Más Margarita que, tristemente, fue increpada por una señora que seguramente es un apátrida, diciéndole que la narcoguerra de su marido fue un fracaso, que las personas no son daños colaterales, que ella se quedó callada y por lo tanto es cómplice.

Como quiera que sea, lo único que yo digo es que si lo van madrear, que sea de diez en diez, que no se amontonen, que saquen su número y hagan fila como en la cola de las tortillas, porque así nada más en bola no tiene chiste pues no se escucha el tronar de huesos, no se alcanza a ver cómo brota la sangre, no se percibe cuando saltan los dientes ni se vislumbra la hinchazón de ojos ni se constatan los efectos del trompón ni de la huracarrana.

Dicen que las reglas no van ser las del INE, sino las de la UFC.

