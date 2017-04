Un amparito, por el amor de Dios

En uno de los momentos más admirables del legendario filme El rey del barrio, Tin Tan platica amablemente con el dueño del billar donde se juntan todos los ñeros de la zona, que es el enano Tuntún. En un punto de la conversación, el gran comediante espeta un “¡policía!” y todos salen corriendo, ante el airado enojo del chaparrito, quien de inmediato le advierte a su interlocutor: “¡Nunca me hagas eso! ¿No ves que me espantas a la clientela?”.

Más o menos así le debió de haber pasado al dinámico y carismático líder del PRI cuando, de manera tan imprudente, declaró: “Que los corruptos terminen en la cárcel”, con la consecuente escapatoria en tropel de sus no pocos compañeros de sector y de partido. Eso no se le hace a un hermano tricolor que, además, en estos días ha tenido que presenciar, con los ojos anegados en lágrimas, cómo distinguidos miembros de tan benemérita institución política han caído en el tambo por no hacer juego con el mobiliario de la transparencia y la rendición de cuentas (peor moda que el veganismo).

No se entiende que la cleptomanía selectiva se mete en el alma muy “Despacito”, como el reguetón de Luis Fonsi y Daddy Yankee que ahora interpreta también Justin Bieber, como música de fondo para el fin del mundo ahora que Donald Trump y Kim Jong-un están desatados. Si los gringos tienen su “madre de todas las bombas” y Pyongyang dispone de su armamento nuclear, es bueno saber que Putin tiene su Terminator. Mejor le hubiera puesto Stalinchnaya.

Creo que es momento de que Melania le de otro codazo a Donald, pero esta vez en los tanates, para que no se le ocurra iniciar la Tercera Guerra Mundial.

Como quiera que sea, imagínense cómo están los pobres choznos de don Plutarco con estas cosas. Asustados, sacados de onda, temerosos. Si con toda la lana que se carrancearon los perínclitos Yarrington y Duarte de todos modos los agarraron en chanclas, sin glamur y con la mirada desgobernada, ¿a qué podrán aspirar aquellos que veían a esos góbers preciosos como su fuente de inspiración para salir de la bochornosa justa medianía?

Está mal cortarle los sueños a las nuevas generaciones. No es correcto y no es normal que toda una generación de gobernadores coincidentes o concomitantes con el gobierno del licenciado Peña (por ahí circula una imagen donde están todos retratados en familia con don Enrique), estén detenidos o acusados o sometidos al señalamiento de las masas, que ven Javidú y se les antoja linchamiento, al menos ante la justicia del meme.

Ya con esas ondas, ¿quién va a querer tan altos cargos? ¿Para que te traten como a Catémoc Blanco, ahora acusado de ser actor intelectual de un asesinato (una acusación absurda, por lo de intelectual) solo por quedarte con unos miles de millones de pesos?

Espero que la noble tarea de no perder el Edomex valga la pena.

Aunque sea un amparito, por el amor de Dios.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto