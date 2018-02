Hoy amanece y el Sol tiene un raro esplendor

Es un respiro que Renato Sales haya aclarado que la violencia rampante que se vive en la patria está relacionada con la disputa de los cárteles del crimen organizado por ganar el mercado yanqui que, debido a su locura narcodependiente, exige cada vez más y más mercancía. Es decir, una ecuación perfecta donde el factor impunidad, gracias a Dios, no aparece por ningún lado porque en realidad no tiene nada que ver en estos procesos. La impunidad es un invento de lo políticamente correcto para distorsionar la realidad, como todos bien sabemos.

Por eso Javidú pudo convertir el ejercicio judicial y la aplicación de la ley en Veracruz en un homenaje a Idí Amín Dada y a Mobutu Sese Seko que ni Yunes quiere arreglar, sin que nadie osara ponerle un alto antes de que pudiera poner pies en polvorosa. A ver si todas esas fosas clandestinas que nos heredó Duarte en poco tiempo no se convierten en una sede fantasmagórica como en la película Poltergeist y los espectros le van a jalar las patas a todos los funcionarios de este y aquel sexenio hasta llevarlos a un laberinto sin fin de dolor y locura lovecraftiana.

Esto va a ser más terrorífico que la vida de Ochoa Reza, que debería ponerse a rezar porque, contra lo que se había dicho de manera oficial, ya se reveló que sí hay una revuelta palaciega contra el güeroscotribilosko presidente del PRI. Algo muy raro porque de inmediato se ve que es un demócrata irredento, un humanista y un gran luchador por las causas de la inclusión. Pero ya lo dijo Joel Ayala, líder de la FSTSE, que no están muy contentos con la manera en que se están repartiendo las candidaturas y los huesos que, según su lectura, solo le están cayendo a un grupo extraño de taxistas. Incluso el propio Gamboa Patrón ha deslizado la confirmación de esa posibilidad, seguramente para que Quique Ochoa no se sienta tan seguro, además de los peligros en el callejón.

Un tipo de miedito como el que debe estar experimentando Chicken Little Anaya ahora que Navarrete Prida asegura que ya sabían los panistas que el Cisen estaba dándole seguimiento a su campaña, cosa que él ha negado sistemáticamente con el corazón en la mano. A lo mejor le dio valor que Chertorivski se adhiriera a su campaña para refrescarla (ya me imagino, lo va a llevar al Metro con la esperanza de que no ponga la cara de susto de Mikel Arriola, que parecía que estaba en una fiesta jipiteca) y por eso está dispuesto a que la gente y los votantes decidan si le creen a él o a Gobernación, que puede declararlo peor peligro para México que la Gordillo.

La impunidad puede estar tranquila.

