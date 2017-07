El que con socavones se acuesta…

No sé que tengo en los ojos que puros socavones veo. Ahí está el INE, que atinadamente dirige Tatanka Córdova, que si por sí nunca le aplican una multa al PRI y todo le perdonan, ahora menos que Ochoa Reza acampó por ahí haciendo proposiciones indecorosas que los consejeros no podían rechazar: lo mismo con lo de las tarjetas rosas de Freddy del Mazo Maza (fue bonito ver al consejerillo Baños decir que solo se trataban de un pedazo de papel, mientras sonaba la caja registradora), que lo del exceso de gastos en la campaña del tricolor en Coahuila (creo que con lo que le invirtió el priista Riquelme se podían pagar al menos tres pasos express bien hechos), eso además de desechar en el INE el tema de OHL y el de Eva que va arrastrando Cadena pues, según su experta opinión, los videos donde sale la señora (ya debería de hacer una serie que se llame Bella de noche, donde sea la Lyn May de los tratos en lo oscurito) fueron obtenidos de forma clandestina, así que no valen. ¡Chanclas!

Para el receso en tan excelso y probo instituto se oía como música de fondo el clásico de Maluma, que afirma haber leído a Camus con todo y náuseas: “y si con otro pasas el rato, vamoa ser feliz, vamoa ser feliz, felices los cuatro”.

Tal vez todo sea mi culpa, la de ver puros socavones, por hacer juicios anticipados y no esperar a que los especialistas del gobierno estudien el caso del Paso Express de Cuernavaca y digan que todo es culpa de Tláloc y no del gobierno, cuya vocación por la negligencia, la corrupción, la abulia y el valemadrismo son prácticamente inexistentes, si acaso parte de una zoología de otro mundo y de otros tiempos, y que los socavones que se ven por todos lados, en todo caso, son alucinaciones producto de nuestra falta de fe en las reformas estructurales. En ese sentido, hubo hasta una gran reunión del gabinete legal y ampliado para reconocer y celebrar los logros en toda materia que nos llevarán un día a volver a ser, como dice el licenciado Peña en todo su esplendor, una gran potencia petrolera para volver a administrar la abundancia.

Y aunque el Paso Express junta al menos dos grandes mentiras, porque ni le da el paso a nadie en medio de aquel caso, un verdadero caos, y, por lo tanto, tampoco es express en cualquiera de sus modos, lo único bueno es que debido a la desviación puedes pasar a saludar al góber de Morelos, el nada grato de Graco.

Siguen queriendo darle crank a Ruiz Esparza, y es que el que con socavones se acuesta, muy meado amanece.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto