‘Scooby-Doo Papá’, con ‘ChikiliQuadri’ incluido

Lo que siempre me ha gustado que el ChikiliQuadri, ex candidato presidencial por el Panal, hoy convertido en tiliche, es que sepa siempre cómo llamar la atención. Basta recordar la lascivia con la que miraba a la ex playmate convertida en edecán del IFE, pero sobre todo sus tuits, por lo regular cargados de jocoso clasismo y mamonería sin igual, hasta llegar al día de hoy en que, ya en franca decadencia, lo mejor que se le ocurre pedirle a los presidenciables es que prohíban el reguetón, por considerarlo vulgar y ajeno a las buenas costumbres de la gente decente. Bien dicho. En vez de concentrarse en temas de ecología, que se supone son lo suyo, el buen muchacho, que es como el Wisin y Yandel de la polaca, ahora quiere que destierren a Maluma y sus cuatro beibis. Esas son prioridades.

Está como Mikel Arriola, que en pleno debate con sus contrincantes por la jefatura de Gobierno, donde de por sí había conjugado no pocas impertinencias, remató ante el azoro de Loret de Mola con un: “Claudia, tú que reconociste haber fumado mariguana, ¿todavía lo haces?”, para luego pasar a retarla a que se hicieran un antidoping. O sea, mejor hubieran elegido al mono capuchino, es más sensato y va más arriba en las encuestas.

Lo que sí, el golpe más bajo que se dio en ese encuentro no fue que a la Barrales la acusaran de corrupta y que a la Sheinbaum le dijeran “profesora” e insensible, sino que, sin ningún sentido de civilidad y con afanes francamente agresivos, Claudia le espetara a Mikel un insulto mayúsculo a ritmo de reguetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo, al llamarlo “priista”. Ojalá se haya lavado la boca con jabón.

De dónde saldrá ese afán de los candidatos tricolores por andar retando a sus adversarios a debates cuando saben de ante mano que los van a mandar a la B Grande de México. O sea, un poquito de dignidad, señores.

Algo como lo del subjefe Diego, que ante la pregunta de por qué fue a la fiesta de Salinas, respondió con aplomo: “Porque me invitaron y se me dio la gana”.

Ese Don Charly es tremendo, parece que organiza sus orgifiestas solo para chamuscar a sus invitados.

Como quiera que sea, da cosa ver al dotor Mit desgañitándose por un mendrugo de debate y tratando de provocar al Peje cual Chavo Chaka que quiere ligarse a la Niña Bien. Pero seguramente Aurelio Nuño, que es una lumbrera, le debe estar diciendo: “Dile que sus ideas son setenteras, tú que eres de Los Thundercats para acá, que no puedes ser más millennial y que te sabes las coreografías del ‘Scooby-doo Papá”.

Lo bueno para el PRI y para el México de las Reformas Estruchtureichons, es que el Tribunal Electoral siempre sale al quite, así tenga que avalar las firmas de los muertos que hasta el momento tienen al Bronco en la boleta.

A lo mejor el ChikiliQuadri lo que quiere es arrebatarle a Alek Sintek el liderazgo de la lucha contra el reguetón y conquistar a los godínez des-pa-cito.

