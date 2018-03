Sarkozy en México

En el colmo de quién sabe qué oscuro homenaje a la apertura democrática, la justicia francesa llevará a juicio al Calderón galo, Nicolas Sarkozy, un hombre fundamentalmente autoritario y mamón como todo chairo de derecha, por corrupto. Esto debido a que después de ciertas investigaciones, todo indica que su campaña fue financiada por Muammar Ghadafi, el fallecido dictador que se sentía el Luis Miguel de los satrapitas de Medio Oriente. No puede ser. Sobre todo porque ya cunde el mal ejemplo de perseguir distinguidos ex presidentes, como en Guatemala, Perú, Brasil y demás naciones que no saben respetar las instituciones ni saben valorar el legado de sus líderes que lo hacen todo, todo, todo, por amor, como diría Juan Gabriel.

Ya nada más falta que una vez terminado su feliz sexenio, cuajado de logros y de maravillas en toda materia como cualquiera que no tenga los ojos al revés y sepa hacer bien las cuentas puede notar, también quieran andar correteando a mi licenciado Peña, como si fuera un Javidú cualquiera. En todo caso, si eso pudiera suceder, que fiel a la costumbre de la PGR, que me lo colmen de amparos.

Difícil que suceda, pero no podemos confiarnos. Ahí tenemos el caso de Margarita Zavala que, a pesar de los apoyos recibidos del INE para que a pesar de sí misma y las firmas más falsas que el gobierno de su maridito aparezca en la boleta, no deja de encontrarle sus detallitos y ahora resulta que le debe 10 millones de pesos a sus proveedores y otra lana leve en impuestos. Y así quiere ir por la medalla de oro, como dice el dotor Mit.

Bueno, ¿qué le quedaba decir al candidote tricolor que todos los días pierde rating? Se le dijo que fuera con su esposa Juana al súper con unos kilos de karisma, pero nomás no obedece. Y peor si continúa cayendo sobre él el sospechosismo rampante de La Estafa Maestra y defienda el Nuevo Aeropuerto cual si fuera un anexo de Tierra santa (más ahora que quiere ser más monaguillo providesco que Mikel), pues ni cómo ayudarle. Eso sin contar con que tampoco ha hecho caso de correr Lozano y al Nuño Artillero de su war room al ritmo de más ayuda el que no estorba.

Bueno, hay que reconocer que si tuviera que echar a todas las rémoras de su equipo, se quedaría como Rusia sin diplomáticos. Ya no se sabe quién tiene más recomendaciones, si Yo mero petatero, o la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad que las vieron aumentadas, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un 117%.

Como quiera que sea, lo de Sarkozy, tristemente, es una demostración más de la decadencia de los tiempos. Una alegría de que en México estamos a años luz de caer en esa trampa.

