¡Que se divorcie, que se divorcie!

El que se viraliza primero se viraliza mil veces. Esto lo supo Margarita Zavala, cuyos videos de burla sobre la app del INE no han tenido mucha aceptación debido, quizá, a que ha tenido demasiado contacto con Jelipillo Calderón, a quien no se le puede acusar de ser una persona ni agradable ni simpática. Pero luego de haber sido grabada su negativa a sacarse una foto con una pareja gay, sacando a pasear el espíritu yunque, ha ido al infinito y más allá en las redes sociales. No sé si esto le reditúe para su carrera política y le haga conseguir más firmas para su lamentable carrera como candidata independiente, pero al fin ha logrado conseguir reconocimiento en Twitter, donde se le ha reconocido por su apertura democrática, mente abierta y capacidad para la inclusión.

Y es que a la ex primera dama lo único que le faltó fue gritar como las PRIncesas del Congreso, diría el gran monero Rictus.

Espero que se asesore con Camacho Quiroz para sacar al buey de la barranca. O con Gamboa Patrón que, junto con su bancada y en un acto de alquimia electoral que les envidiaría el Maguito Rody, logró quitar el famoso candado que impedía que el fiscal de la Fepade tuviera algún lazo partidista. Y todo alegando que eso era inconstitucional y que lo verdaderamente constitucional es el compadrazgo, el amiguismo y el contubernio. Así, con un poco de suerte, el próximo fiscal electoral será Mr. Socavón, Ruiz Esparza, o el mismísimo Javidú, siempre y cuando deje de morderse “un huevo” como él mismo dijo, y la mitad del otro buscando la manera de escurrir el bulto. Lamentablemente lo que tiene que decir, según ha expresado, es contra su enemigo público número uno (y no me refiero a la cleptomanía), su amigo el señor Yunes, lo que realmente no nos importa demasiado, que suelte a quién salpicó, así estaría bueno.

Por eso y otras cosas más, los senadores se recetaron un bono de 2.4 millones de pesos, que en realidad no es bono sino un apoyo leve “para el soporte familiar”. Bonito que le rindan homenaje al olvidado Zedillo, que, como nunca traía cash, siempre buscaba la manera de otorgarle bienestar pero a su familia.

Seguro que todo esto servirá para que los buleadores afilen sus armas y digan que en todo esto hay gato encerrado, como en las negociaciones del TLC, donde todo indica que don Ildeponcho Guajardo ya está aflojando.

Al final Margarita puede alegar que todo es culpa de las Goteras. Yo siempre le he sugerido que la única manera de que gane mucha popularidad en muy poco tiempo sería divorciándose de Jelipillo, pero no me hace caso.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto