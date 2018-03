Feliz cumpleaños al PRI

Hoy es el aniversario del PRI y no entiendo por qué los mexicanos no salieron en tropel a celebrarlo sin esperar un Boing y un changüis a cambio. Después de todas esas maravillas que ha forjado el tricolor a lo largo de todos estos años desde que don Plutarco decidió institucionalizar lo imposible: una revolución, es increíble que no nos hinquemos ante tan espléndida institución política en su celebración nos dio a Jolopo, a Charly Salinas y a los gemelos diabólicos Duarte, entre tantos regalos que tristemente no hemos sabido valorar como es debido. A lo mejor si hubieran invitado a una taquiza habrían tenido más poder de convocatoria. Ya ven que por unos de carnitas gratis hasta los más acérrimos enemigos del sistema caen al ritmo de si es de gorra ni quien le corra, como en el cumple del dotor Mit. Dicen los que saben que Ricky quería ir a hacer fila para los de lengua, pero tenía un VTP a Atlanta. Qué importa el qué dirán, unos tacones bien valen una misa.

No sé por qué hay gente mala y envidiosa que se atreve a decir que Chicken Little Anaya es un opositor inventando, que nada más está blofeando. Por favor, si de veras la presente administración tuviera su fábrica de candidatos a modo, muy probablemente habrían podido mandarse a hacer uno propio menos anticlimático que el dotor Mit. Cualquiera con ese poder hubiera construido algo mejorcito.

Dicen este tipo de cosas nada más por la ayudadota que le dieron en la PGR debido a que su caso es la mar de emblemático y con todo y video superhot incluido. Ya lo único que les faltó fue un gran evento multitudinario de apoyo a este gran héroe del momento ansoltabol que no le organizaran un choucito en la CTM.

Pienso que quizá no hubo tanto entusiasmo con lo del PRIcámbrico temprano porque avisaron desde endenantes que el licenciado Peña no iba a estar presente, pues en un actel de admirable de generosidad le va a dejar el micrófono a su delfín para que no se sintiera tan solo; después de meses de campaña sin haber ganado más popularidad que Pedro Ferriz. Para colmo, el rey del stand up comedy Ochoa Reza tampoco fue convocado al ágape priista para amenizar la pachanga con sus ocurrencias y gracejadas. Era para que hubieran invitado al Bofo Bautista que ya se vio que tiene arrastre en Guadalajara.

Así no se puede.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto