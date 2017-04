'Javidú' no es verbo, es sustantivo

Uno ya no sabe a qué estar más atento y pendiente, si a los nuevos comentarios de Marcelino Perelló, que superan en materia de machismo a los Porkys, a la orden de aprehensión de Luis Miguel (el que de pronto me pareció el Asesino de Facebook), a los señalamientos que pesan sobre el gran Catémoc Blanco, quien prácticamente es acusado de ser parte de los Arellano Félix, y del incierto destino de Javidú, que está como la patria, en vilo, mientras las autoridades guatemaltecas están en lo suyo, suyito, de ellos. Primero, la Fiscal principal, con tal de quemar a la PGR, declaró que hubieran podido agarrar antes al ex góber del cachete sin caché si la PGR no hubiera procrastinado vilmente; y segundo, ya anunciaron que quieren extraditar lo más pronto posible al veracruzano más distinguido después de Fidel Herrera para poder aplicar la extensión de dominio y quedarse con los recursos y los bienes del esposo de la abundante Karime en aquellas geografías ignotas. Vivillos desde chiquillos. Y si para eso tienen que recurrir a los kaibiles, no dudarán en hacerlo. Ellos saben que hay más tiempo que vida, pero eso no quiere decir que tengan que desperdiciarlo miserablemente a ver a qué horas a las autoridades mexicanas se les ocurre llevarse su basura.

Quizá sea el momento de dejar de menospreciar a Guatemala y dejar de hacer el hipersobado chiste de “pasamos de Guatemala a Guatepeor”, que se viralizó como la peste desde el momento en que apañaron a Javidú y éste comenzó a hacer cara de Scooby Doo. Cada vez que alguien hace ese comentario, un nuevo priista es acusado de peculado, afirman los científicos de la NASA.

Digo, si los guatemaltecos se deshicieron de un presidente transa y fueron tan listos como para endosarnos a Arjona, no es imposible que antes de que doña Chepina Vázquez Mota arregle lo de su 3de3 (solo se olvidaron algunos detalles técnicos sobre la organización Juntos Podemos, que están un poquito nebulosos), veamos a Duarte de regreso a México para que lo reciban con una lluvia de amparos. Esperemos que no sea de ratas muertas, como ocurre en el futbol danés (cuando vi esas imágenes perturbadoras pensé que era en San Lázaro).

Como quiera que sea, todos, incluso los más sospechosistas y rejegos (aquellos a los que el licenciado Peña coloca bajo el rubro de quienes “ningún chile les embona” como dijera el Duque de Otranto) parecen estar en comunión con una idea: que Javidú devuelva lo que dicen que se robó. Lamentablemente el ex góber de la voz meliflua dejó entrever que ya no tiene dinero —probablemente se lo gastó en disfraces del Ratón Crispín— y que incluso está buscando a todos los que le aplaudieron y gozaron de su paso en la plenitud del pinchi poder para que se cooperen para un buen bufete de abogados. Pero no el de Lozano Gracia, que llevó al Padrote Padrés al tambo.

Duarte nos ha dado tanta diversión que hasta dan ganas de financiarle su defensa.

