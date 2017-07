Ponga la basura en su lugar

Ahora sé lo que experimentan los jugadores de la selección mexicana de panbol cada vez que el técnico, Juan Carlos Osorio, los somete a un revoltijo de cambios y posiciones hasta el punto de llevarlos a perder su identidad deportiva, de por sí muy disminuida. Y es que ahora con tanta jalada que se le ocurren a funcionarios y políticos nada más para torturar al ciudadano que bastante hace tratando de sobrevivir a las reformas estructurales, estamos condenados a un montón de cosas que no estaban en el guión: ahora hay que ser catadores profesionales de basura, especialistas en reciclaje y en pepenadores-separadores de ocasión, mientras las autoridades en la Ciudad de México ni siquiera tienen las herramientas ni la tecnología ni la capacitación para que los trabajadores de la industria de los desperdicios hagan bien su chamba. Como si eso no quitara suficientemente el tiempo, luego se ha hecho indispensable estar al alba en materia de derecho como si uno hubiera estudiado en la Libre de derecha, para entender el nuevo Sistema Judicial Acusatorio que es la versión Montessori de la seudojusticia, donde con la aprobación de los mismos que lo atacan envueltos en el lábaro patrio (Mancera advirtió que tendríamos que prepararnos a para la salida del tambo de 4 mil matones, pero solo nos dio su triste pito para tal misión), se le quiere reformar como si se tratara de un pinche catarrito cuando estamos hablando de una pulmonía cuata, no solo debido a su dudoso diseño, sino que la mayoría de los gobiernos estatales se hicieron como tío Lolo a la hora de echar andar a ese engendro del diablo que parece ideado por Lino Korrodi, el nuevo niño Fidencio.

Una vez más, Morena debería de quitar el letrero de Se recibe cascajo para que luego no les pase lo de la señora Cadena. Aunque ya viéndolo bien, a don Lino se le puede acusar de muchas cosas, de inventar a los Amigos de Fox, pero para ello no le quitaba a los pobres como hacen otros, sino que por lo menos sableaba a los ricos que luego se cobraban a lo chino y a lo cochino.

Pero además de todo eso, la familia mexicana promedio tiene que aguantar los experimentos educativos del Nuño Artillero, en cuyo nuevo calendario alargado a la fuerza y por decreto pero sin planeación ni sentido común, los niños están obligados a ir a la escuela para hacer absolutamente nada, y nada más estar ahí jugando a fingir demencia como Darth Bartlett que ahora no sabe si hubo fraude o no en 1988 donde el Chupacabras pudo fraguar El horror de diciembre, entre otras maravillas económicas y políticas que mandaron a México al averno, Satán.

Por lo pronto, a mí todavía no me queda claro, ¿en qué bote pongo al sistema político mexicano? ¿En el de los reciclados, en el de los bultos mayores o en el de la basura orgánica o en la inorgásmica?

