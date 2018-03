La PGR en ‘Depejemode’

Todo indica que de la misma manera en que Canek Vázquez, diputéibol y ex secretario de Don Beltrone, deja el PRIcámbrico temprano porque “he sido testigo de que el PRI de hoy no es el partido en el que me formé, ni tampoco el partido en el que muchos nos identificamos y que durante años edificó, de manera responsable y congruente, el México de instituciones sólidas”, el licenciado Peña, en su infinita sabiduría, parece haberse dado cuenta de que el tricolor no merece permanecer en el poder, ni mucho menos el PAN, y por eso ha puesto a la PGR, esa noble y proba institución, en Depejemode, como dice el meme.

O de qué otra manera explicar que haya colocado a Ochoa Reza para que en su calidad de pejista de clóset saboteara la campaña del Dotor Mit, al que de por sí le faltan varios kilos de carisma, junto con el Nuño Artillero, que es un desastre al nivel del neuras de Lozano.

O cómo leer que en vez de que don Enrique ponga a la PGR a agarrar a los peces gordos —literalmente—, por el bien de Mit, los deje libres como en el caso de Chesarito Duarte, que, en lugar de encerrarlo junto con el cura pederasta Carlos López Valdez, lo exoneran. En vez de perseguirlo como a Ricky Ricón Atlanta, digo Anaya, El Rey de las Naves Industriales, le perdonan lo de su banco con ideas premodernas que se compró seguramente con dineros bien habidos, producto del trabajo profundo y creador. No me imagino la cantidad de traumas, carencias, buleo, dispepsias que llevaron a este muchacho tan loco a amasar ranchos de película de los hermanos Almada, propiedades de pésimo y artesano gusto y pendejuelas de alto pedorraje que representan con mucha torpeza el nivel de símbolos de estatus. Es tan pobre que no tiene más que dinero, diría Joaquín Sabina.

Al exonerar al gemelo diabólico de Javidú, que creía merecer abundancia sobre la abundancia, el aprendiz de procurador nomás despierta al tigre, que no es un lindo gatito (además de los señalamientos de la ONU sobre Ayotzinapa), atiza a los sospechosistas y a los resentidos, que ni siquiera han sabido valorar las reformas estruchtureichons.

Y luego, para apuntalar la tesis del Depejemode, anuncian que para arropar a Pepepepepepé ya le juntaron a 150 ex góbers preciosos, ejemplares choznos de don Plutarco. No, pues sería menos dañino para sus aspiraciones presidenciales que reconociera que sí vio pasar junto a Chayito Robles las triangulaciones de la estafa maestra, y que juntos se hicieron como tío Lolo.

Cada quien su “Personal Jesus”.

