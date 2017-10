¿Quiénes serán la "perra Frida" de la política?

Me parece justo y necesario que los consejeros del INE hayan demostrado una vez más que con falsos populismos no se llega a ningún lado y que lo que menos necesita la gente damnificada son torpes gestos humanitarios, así que vaya un aplauso para Tatanka Córdova y sus cuatreros que, una vez más, se negaron a donar algo de su nada escaso peculio para las víctimas de los terremotos. Hay que enseñar a los mexicanos a pescar y no darles los pescados al mojo de ajo.

Hermoso gesto sensible que solo puede ser comparado con el de la dueña de la escuela Rébsamen que, no obstante la situación trágica que ahí se experimentó, ya está cobrando la colegiatura a los padres de familia que aún viven entre la zozobra y el duelo. Personas así te devuelven casi tanto la fe en la humanidad como aquellos que se hacen pasar por brigadistas y se meten a robar a los departamentos en los edificios colapsados construidos por gratos representantes del capitalismo salvajemente grupero que consideraron que utilizar materiales de primera clase era un gasto innecesario y de mal gusto, así que mejor corrompieron a funcionarios de altísimo y bajo nivel hasta inflar la burbuja inmobiliaria.

Afortunadamente todavía hay gente buena, como el licenciado Peña que, con el mismo vigor estoico que el nada grato de Graco Ramírez cuando le gritan de cosas terribles pero inmerecidas, ya que es un ser de luz y de color, se resiste a la tentación de actuar como Donald Trump, que cada vez que alguien de su gabinete comete un exceso o se equivoca o lo contradice lo corre, y no ha despedido a Gerardo Ruiz Esparza (a) Don Socavón, o al Nuño Artillero por pasarse dos días buscando a los padres de una niña que nunca existió.

Pero también tenemos personajes admirables como el buen presidente del PRIcámbrico temprano, don Enrique Ochoa Reza, que ha montado todo un musical para anunciar que su partido donará las migajas de su presupuesto del INE.

Quizá no estaría mal que para completar su gran aportación a la salvación del mundo, los choznos de don Plutarco pudieran convencer a los góbers preciosos de su tribu de la estirpe de los Javidús para que aporten algo de sus riquezas mal habidas y la entreguen no al Fonden porque es dudoso, sino de puerta en puerta de los damnificados para que reconstruyan sus vidas.

¡Ese sería un gran gesto y hasta podrían ser condecorados como los grandes rescatistas de la patria, a la manera de una perra Frida de la política!

