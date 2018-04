Ven, pensióname otra vez

No me había reído tanto desde que Karime Macías decretó que merecía abundancia. Los nuevos spots, inspirados en AMLO, un peligro para México, son geniales y muy divertidos. En la oscuridad se ve un reloj digital que marca pasaditas las tres de la mañana; de pronto se prende la luz y una pareja revela, angustiada y con el Jesús en la boca, que teme que el Peje gane porque las grandes maravillas y logros de la reforma educativa les serán arrebatadas a su hija y a los niños mexicanos por este terrible y siniestro personaje. El padre de familia tranquiliza a su mujer (en lugar de peinarla, que buena falta le hace) y le dice con aplomo de hombre de verdad: “No te preocupes, va a ganar Meade”. Yo pensé que en ese momento el dotor Mit iba a salir de abajo de la cama para tranquilizar a estas pobres criaturas del Señor que viven en la zozobra. Una genialidad que solo pudo ser inspirada por las ocho películas de La risa en vacaciones y los high lights de 40 y 20. La clase de humor que parece compartir el licenciado Peña que, justo cuando había ganado aplausos y apoyos de todos los sectores de la patria al confrontar a Donald —algunos dicen que tardíamente, probablemente los mismos que ahora exigen decisiones más drásticas como boicotear la nueva película de los Avengers para que los gringos sientan el rigor—, pidió que de la misma manera en que hubo unión contra Trump también la gente se uniera para defender la Reforma Educativa. Esa misma que el propio Chicken Little Anaya ha calificado como insolting an onaseptabol. Pues ahí don Enrique perdió lo poco que había ganado; lo bueno es que todavía más abajo en las encuestas está el otro dotor, Mancera, cuya popularidad está por debajo de la línea de flotación.

Si el presidente hubiera repetido aquello de “no te preocupes, Rosario, hay que aguantar”, no habría sido tan perjudicial. Por lo menos ya le pidió al gabinete checar qué acuerdos con Estados Unidos se pueden echar pa’ atrás, todo ante la mirada triste de Hildeponcho Guajardo, cuyo optimismo de vendedor de tiempos compartidos en la luna no tiene parangón. Pobrecito, estuvo diciendo que ya tenía amarrado todo lo del TLC y ahora se le puede caer el teatrito.

Quizá para recuperar algo de popularidad, Peña Nieto tenga que verse en la penosa necesidad de renunciar a su pensión de expresidente, ni modos. Se deslindaría del tuit de Fox donde afirma que la pensión es para NO robar y se ganaría el aplauso hasta de los resentidos sociales, que no dejan de criticarlo. Claro, lo pondría en contradicción con el dotor Mit, quien defendió la pensión como si de ella dependiera la ida al súper de la señora Juana, pero bueno, ni cómo ayudarlo.

Es increíble que haya gente malvada como el Peje que quiera dejar descobijados a los ex presidentes que nos dejaron tantas maravillas.

A la otra, que inviten a AMLOVE a los pachangones de Salinas para que conozca la verdadera austeridad.

