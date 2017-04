¡Pinche FIFA!

Me estaba tomando mi Peña-Fiel con toda amena cordialidad para no ser menos que Eruviel Ávila (quien se declaró feligrés de esa bebida milagrosa que, parece ser, te quita los dolores propios de esas crisis que solo tienes en tu cabeza, y hasta te hace ver al Edomex como la tierra prometida de Disneylandia pero con chorizo de ese que traen los inditos de fuera), cuando me di cuenta de que la FIFA había tratado al futbol mexicano como Trump ha tratado a los dreamers, en lo que se refiere al Mundial de 2026. No podía ser. Esa dudosa institución, a pesar de lo que ha declarado y demostrado el gobierno mexicano que, con valentía, seguridad e inteligencia, conduce don Enrique, no parece tener ninguna confianza ni consideración a México al otorgarle solo diez partidos chafas para ese magno evento, mientras Estados Unidos y Canadá se quedan como la mayor tajada. Por alguna extraña razón que debe estar relacionada con la falta de datos de esos positivos y cautivadores que maneja el gobierno federal y del Edomex, donde a la patria le falta un grado para ser Suiza, se nota un cierto menosprecio hacia el México de mis narcorrecuerdos, tal y como seguramente se verá en las negociaciones del TLC, donde seguramente nos dejarán la pura morralla.

¿Acaso no ha hecho suficiente la presente administración, que ha sido puntual, nada procrastinadora, fundamentalmente excelsa y por lo menos proactiva y emprendedora para forjar un futuro más fuerte y mejor, como para que la FIFA nos aplique la terapia United Airlines, nos arrastre por el pasillo del avión y nos humille ante la complacencia de Decio de María?

Está bien que tengamos algunos paisanos impresentables, adictos al lavado de dinero, enfermos de cleptomanía, atrapados en la lógica Porky, a quienes les da por sentirse como El señor de los cielos y del Cártel de los sapos, para luego terminar como Yarrington escondido en Florencia disfrazado de El David pero en versión de bolsillo, pero no nos hagan el feo.

Digo, la FIFA también tien sus Duartes en las figuras morales de Blatter, Platini, Chuck Blazer, Jack Warner y demás alimañas tracaleras, pero no tiene por qué comportarse como ese bar uruguayo que no admite ni perros ni mexicanos en sus instalaciones. Les vamos a mandar a Moreira, autodenominado El Valiente, para que los aplaque tarantinescamente hablando.

Además, deben reconocer los de la FIFA que si bien por protocolo se ha amagado con querer extraditar a Yarrington a México, ha quedado claro que se lo vamos a dejar a los gringos, no vaya a ser que acá nos lo cuajen de amparos. Esa es voluntad política.

De hecho, invito al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a que se cerciore de que en México todo está bien hecho, paseándose por Ecatepunk, el basurero de Cocula, Colinas de Santa Fe, en Veracruz y Tetelcingo, Morelos, donde hay más narcofosas que canchas de panbol.

Pinche FIFA.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto