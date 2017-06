Ni hablar mujer, traes ‘Pegasus’

En cuanto escuché lo del tremebundo cibertaque en Ucrania que acabó con todos los sistemas computacionales, bancarios y financieros, de inmediato supe que el malware empleado para tal hazaña era el mismo que dicen que se puede comprar por 200 varos en la Plaza de la Computación en la CdMx (bueno, está tan perrón el paquete que te lo dan en un videocasete VHS que contiene mitad porno, mitad Pegasus) y que el gobierno adquirió por una millonada no tanto por bueyes, sino para inflar algunas facturas como indica la tradición, según me reveló una fuente que no puedo sacar a balcón porque el Cisen dejaría de espiarme y luego quién me va a pasar los nips para el tarjetazo cuando se me olviden.

Digo, si los de Anonymus hubieran agarrado el teleofertón de Pegasus, la NASA no los habría desmentido por andar diciendo que los marcianos llegaron ya, bailando richachá, encabezados por Fox, quien pide que no se margine al PRI del Frente Amplio Opositor. Bien dicho. Estoy seguro que sería una moción que de inmediato apoyarían los chuchos del PRD (si firmaron el pacto por México, firmarían todos los tratados de Santa Anna) y Juan Zepeda, que si bien no iría en alianza con el PAN pues no se saben ni una rola de El Haragán, con el Revolucionario Institucional ya hizo mancuerna en el Edomex. O sea, cómo es posible que salvo la Barrales (la reina de Miami), Mancera (el dotor que insiste, con justa razón, que en la Ciudad de México cunde la calma chicha), el nada grato de Graco (el próximo ex góber precioso) y Chiflano Aureoles (el Maduro de Michoacán), nadie quiera ir con Acción Nacional. Solo porque Gil Zuarth, el que dijo que de grande quería ser como Calderón, afirmó que sería un craso error que el Frente no fuera encabezado por un candidato del blanquiazul. Que sea Margarita vestida de princesa tibetana.

Como quiera que sea, es tan barato entre los piratas el Pegasus, que incluye una foto de Javidú Duarte con su nuevo look de Kim Jong Un pero con barba. Todo indica que por la tranquilidad que manifiesta, el rey de los Porkys llegó a un arreglo y ya quiere ser extraditado. Con que se moche para la causa tricolor y con una pequeña ayuda del nuevo sistema penal acusatorio, garantista-pesimista, podrá hacer sus planas de “Merezco abundancia” en la intimidad de alguno de sus veinte ranchos.

Cuando regrese Javidú a ver si no se da una paradoja del espacio-tiempo como en Volver al futuro, pues estando Yunes en la gubernatura es como si Duarte nunca se hubiera ido. Lo que no se comprende es para qué quieren en la PGR los teléfonos de periodistas y activistas. No hay peor pecado que el de haber espiado en vano.

Ya que estamos en estas, ojalá, amigos del Cisen, me puedan mandar las claves del Feis, que no puedo ver la última declaración de Julio César Chávez, que debería estar escrita en letras de oro en San Lázaro: “Le he pedido a las autoridades que me apoyen y se han hecho pendejas”.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto