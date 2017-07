De ‘panbol’ y un recuerdo de Cuevas

Tengo que aceptarlo: nunca he visto 90 minutos completos de un partido de futbol argentino, sobre todo porque cuando te das cuenta de que te engañaron y que no juegan como Messi, pues mejor le cambias y ves algo de panbol nacional donde ni los de Tigres, que se sienten hechos a mano, presumen jugar como el delantero del Barcelona. Aún así, me parece extraño que después de lo dicho por los locutores conosureños del programa televisivo Futbol al horno en el sentido de que el soccer mexicano es una cagada y que lo mejor de México es El Chavo (algo altamente discutible, porque también tenemos Nosotros lo guapos y 40 y 20, que te destruyen las neuronas a la misma velocidad que escuchar un remix de “Despacito”), no hayan aparecido los paladines de la patria: el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, y el rey del Shu (shus jaladas, qué), Jelipillo Calderón, a hacerla de a pex a través de una nota diplomática o un tuit. Digo, por menos de lo que dijo el señor Azzaro (quien afirma estar enamorado de la Chilindrina, como si eso aliviara su insistencia en que el fut mexicano es una cagada, cuando para reivindicarse tendría que asegurar que está enamorado de Paquita la del Barrio o Margarita Zavala o Márgara Francisca), la Secretaría de Relaciones Exteriores casi le declara la guerra a Venezuela y manda a la ex canciller Delsy Rodríguez a pasar sus vacaciones a Sinaloa, donde matan a cinco personas por día.

Ya no se sabe quién es más impopular, si Azzaro o el Frente Amplio al que ni el PRI le quiere entrar porque hay muchos vivales.

***

Triste noticia la del fallecimiento del gran maese José Luis Cuevas, del que recuerdo grandes momentos como el de aquella retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, hasta donde llegaron los trabajadores del sindicato de la refresquera Boing en huelga a darle las gracias por la donación de unos cuadros suyos para la causa. Él, sin dudar, abandonó a todos los altos funcionarios, intelectuales y socialités de los que estaba rodeado, para recibir las cajas de Boing de triangulito, agradecer efusivamente y repartirlos entre los invitados pípirisnais que respingaban la nariz. Gran tipo con el que corrimos muchas aventuras junto con René Avilés Fabila en el suplemento cultural El Búho, de aquel viejo Excélsior. Las tertulias dominicales en su casa de San Ángel (la misma que un día asaltaron, generándole a José Luis mucho enojo, sobre todo porque se robaron teles y radios pero ninguna de las obras que ahí tenía colgadas), las comidas inolvidables en El Cardenal, las horas de grabación en el IMER, la inauguración del Museo Cuevas y la entrañable Giganta. Siempre que lo saludabas, te decía de inmediato, como para certificar su condición de autodenominado Gato Macho: “¿Qué, no conoces a unas chiquitas?”.

Gran master, los autorretratos están de luto.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto