‘Padroterapia’ intensiva en el paraíso

Uno de los grandes logros de la sociedad civil en México no está en la lucha contra la impunidad, la corrupción y a favor de los derechos humanos, sino en el combate de algo aún peor: el corto, que en realidad es largo, de Frozen, donde el insoportable de Olaf y sus amigos se la pasaban cantando como en Siempre en domingo y se proyectaba en los cines antes de la película Coco. Ya fue retirado ante las quejas y señalamientos del público conocedor que prefiere ver la paranoia verde de la Legarreta que este engendro que debe ser un compló antimexicano de Trump.

Pero qué maravilla que la sociedad civil se concentre en temas realmente existentes y no producto de la sórdida imaginería de los mexicanos, que no saben vivir en un Mundo de juguete. Digo, ya lo había señalado el ciudadano Presidente en reiteradas ocasiones, pero está muy bien que lo haya vuelto a mencionar el vocero bongocero presidencial, Eduardo Sánchez, al confirmar que el derrotismo y el terror que genera todo aquello relacionado con la corrupción, la impunidad y los derechos humanos son, fundamentalmente, puras habladurías de gente inmadura y sin quehacer que solo quiere desprestigiar al sistema poniendo de moda el echarle la culpa de todo al gobierno y, en particular, al licenciado Peña, cuyas reformas estructurales han conseguido que en materia económica el país haya crecido mucho más que países sobrevalorados como Alemania.

O sea, es increíble que todavía haya gente que desconfíe cuando está viendo y no ve el paraíso en el que se aposenta el nuevo milagro mexicano. Digo, no será tan paradisiaco como los Paradise papers que ahora se han desatado, pero que como siempre traen los nombres de algunos mexicanos valiosos como Gamboa Pascoe, eterno líder de la CTM tristemente finado, que colocaban en esos paraísos fiscales algunos millones de dólares para apoyar la causa del proletariado sin cabeza, seguramente. El chiste es que en el futuro todos puedan andar en helicóptero como Robero Deschamps y Lozoya-Lozoyita, una noble aspiración social que algún día se verá cristalizada, quizá cuando los nuevos yacimientos de Pemex nos lleven indefectiblemente a pastorear las vacas gordas.

En lo particular, creo que está bien que gente como Gertz Manero, Slim y Pedro Aspe (el primero en denunciar a la pobreza como un mito genial) depositen algunos de sus recursos en esos paraísos terrenales que de ninguna manera son ilegales, no por avaricia ni codicia, sino para no ser menos que Bono, Madonna, Hamilton, medio gabinete de Trump y la reina de Inglaterra y ganarse algo de caché que no está nada mal en estos tiempos en donde se están perdiendo las clases sociales.

Pero qué raro que haya quien trate de evadir impuestos en México, si todos sabemos que los pimper’s paradise, ese paraíso de la padroterapia intensiva de los que hablaba Bob Marley, es puro sueño guajiro.

