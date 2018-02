¿Ochoa Reza, agente ruso?

Con que el llamado Z43 llevaba seis meses en la capital y admite que más pacá de Tláhuac, en siete delegaciones, el siniestro narcomenudeo acecha agazapado en la maleza, solo para contradecir al dotor Mancera y a Renato Sales, que al parecer, no obstante sus cargos, parece que no tienen la más peregrina idea de lo que el crimen organizado está haciendo en CdMx (¿no extrañan ustedes al DF? Pues yo también). Digo, a lo mejor el señor solo quiere desprestigiar a las instituciones, pero cualquiera que lleve 10 minutos en Chilangolandia sabe que no falta mucho para que esto se convierta en Reynosa o en Chilpancingo o en Cuernavaca o Kafkapulco. Es algo que se puede oler en el aire mientras a las autoridades les da por la negación.

Y para ser justos, si yo tuviera cualquiera de esos cargos por lo que estos personajes no cobran necesariamente una bicoca, también haría lo mismo: negarlo todo. Si lo pueden hacer los panistas encabezados por Chicken Little Anaya y los ex panistas encabezados por Margarita Zavala y su maridito, es decir hacerse patos sobre la próxima salida del tambo de El Padrote Padrés gracias al talento inocuo que no inicuo de la PGR, que en materia de peces gordos nomás no da una, los demás también pueden fingir demencia y hacerse como tío Lolo.

Ahí está el gran ejemplo del Clavillazo del PRI, que después de mandar un tuit en algo muy remotamente parecido al español (“A los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan”) lo borró valientemente una excusa que solo puede ser comparado con la de Daniel Bisogno cuando dijo que esperaba una ley para atropellar ciclistas, al decir que solo un idiota no podía haber captado que se trataba de una broma.

Nombre, unos genios.

Desde que llegó a la presidencia del partido tricolor, tengo la impresión de que Ochoa Reza es en realidad un agente ruso —de ahí su aspecto puramente caucásico— infiltrado, que con sus arrebatos lo único que pretende es acabar con lo que queda del instituto de los choznos de don Plutarco; no se diga dinamitar la campaña de por sí vapuleada de don #Yomero que no ha resultado ser el mero mero petatero. Cada vez que El Señor de los Taxis abre la boca, el dotor Mit baja dos puntos de rating.

Hasta el momento no se ven visos de que lo vayan a sacar de la campaña, probablemente lo que quieren es acabar de hundirse, pero como el Titanic.

Ya nada más falta que al líder del PRIcámbrico temprano se le ocurra hacer chistes negros sobre José José.

