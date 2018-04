‘Memefistófeles’ anda suelto

La neta, sinceramente yo esperaba una aguada y bien temperada guerra de memes y gifs, luego de que el señor licenciado don Peje llamó a sus huestes a responder a los embates de sus adversarios que, ahora más que nunca, se han desatado de una manera más o menos descomunal.

Y es lógico, todos van sobre el puntero, aunque no creí que al PRI y al dotor Mit solo se les ocurriera irse por el camino fácil de la lógica “AMLO, un peligro para México”, que suena tan demodé y tan old school que debería de estar exhibida en el Museo de las Intervenciones. O sea, lo único que les falta es, como en los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría, correr el chisme de que los morenistas, pejezombies y el propio tabasqueño se comen crudos a los niños, y que si llegaran a ganar esto se va a convertir en Venezuela. Digo, aquí una sugerencia: si se quiere generar terror de a de veras, en vez de Venezuela podrían poner lugares más peligrosos como Guerrero —bueno, después de la matazón de policías el procurador Xavier Olea mejor puso pies en polvorosa, dejando al góber Astudillo, que no es ninguna lumbrera, colgado de la brocha. O Jalisco, donde como en el resto del país los jóvenes son las víctimas de los carniceros mientras el góber Aristóteles se la pasa dando vueltas retóricas sobre su propio eje.

Para terror, el que genera el rapero-pozolero, subproducto de la narcoguerra.

En cualquier chico rato dirán que fue el propio AMLOVE el que coucheó a LaVolpe para que pidiera, así sin anestesia, que los mexicanos dejaran de soñar en el quinto partido porque, así se entiende, es más fácil que el dotor Mit salga del quinto lugar o El Bronco deje de mostrar a cada momento su humanismo fecundo y creador. O que al Chicken Little lo dejen de investigar no solo por la enjundia con la que ejerce el milagro de la reproducción de las naves industriales, sino también por sus habilidades para el supuesto lavado de dinero, como presume el periódico El Español, a través de una sólida red que comanda el señor Barreiro.

Una cosa que está matando de envidia, dicen, a la mismísima Chayito Robles.

Como sea, se esperaban épicas batallas campales. Tristemente, lo único que he encontrado por parte de los anayistas de ocasión y los choznos de don Plutarco y peñabots, es un espectáculo telenovelero, apegado a las estructuras kitsch del melodrama ranchero.

En vez de sacar a pasear el ingenio y las apps para hacer los mejores memes esta noche, incluso algunos muy manchados, las huestes de Ricky y Mit se autodenominan víctimas de un compló, advierten histéricamente sobre el advenimiento de una persecución porque Memefistófeles anda suelto.

Es muy penoso, de veras, que los especialistas en tirar la piedra y esconder la mano se pongan chillones como los de TV Notas porque los sometieron a una recia rostizada por llamar “feminazis” a las feministas.

¡Virilidad, señores, virilidad!

