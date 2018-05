El ‘dotor Mit’, ese ‘memesaurio’ sin ‘memes’

Estuve husmeando en la red para encontrar algo que parecía sencillo: un meme de Meade a partir del debate en Tijuana. Y nada. Me dije: “No puede ser que no exista tal cosa, si hasta memes de Margarita, de la que ya nadie se acuerda, estuvieron circulando (mi favorito es en el que su rostro triste y blanquiazul, montado sobre la clásica imagen de un Juanga muy nostálgico con su bonito sombrero de Quico Guanabacoa, se esconde tras una palmera y atisba a lo lejos el debate al que nunca llegaría). De veras que no podía creer que mientras el Peje, Ricky Ricón y el Broncolín atormentan con sus memes al internet, don Pepe no tiene ni uno.

Ahí sí hay que reconocer que Anaya sí inspira, sobre todo ahora que se descubrió por editar datos que no le convienen, desaparecer cifras que obstruyen su visión de la realidad y hacer tabla rasa de todo aquello que no deja rechinando de limpio su trayectoria como gran mago de las naves industriales. Digo, las cosas a su alrededor son tan dudosas y de consistencia tan hechiza y gelatinosa, que ya hasta dudo de que se llame Ricardo; se ha de llamar Romualdín. Por esa y otras cosas más, Ricky Riquín Canallín tiene hasta su rola.

Pero de regreso al tema que nos ocupa, nadie puede ser tan aburrido como para no ser fuente de inspiración, sobre todo cuando se es un muy probado memesaurio. ¿O sí? Imposible, hasta mi licenciado Peña se ha ganado sus buenos memes y hasta disfruta de ellos, como el que ahora circula donde se puede ver en la entrada del Instituto Politécnico Nacional, un letrero que afirma: “Fundado en 1518”. Los burros blancos ya estaban ahí cuando en el Calmecac se templaban tlatoanis.

A lo mejor lo que le pasó en esta ocasión a #Yomero es que le faltó más carisma que el de costumbre, porque dijo algunas cosas que pudieran haber inspirado a los profesionales del meme, como por ejemplo su insistencia en que Nestora Salgado es peor que la Mataviejitas y que, a pesar de las exoneraciones hechas por tres jueces, él y el Nuño Artillero, con el que conforma una bonita pareja echa en el cielo del aburrimiento, casi la quieren cazar como si fuera La Loba de Chimalhuacán Dos. Seguramente el candidato del PRI y su fiel escudero, creen que Nestora se entrenó en la escuela de ninjas de Jacinta, Alberta y Teresa, tres indígenas acusadas por el gobierno federal de solitas madrearse AFIS como si fueran las chicas de Cipol. Incluso pedí a la banda salvajemente tuitera que me ayudara a recolectar memes de Mit y nada. No puede ser que esto empiece y termine con el “N’ombre, unos genios”.

El Bronco por lo menos tiene humor voluntariamente involuntario. Mit tendría que juntarse con La Güereja y ponerse a hacer coreografías con ella en una alberca con pura música de pegue. A ver sí así.

Un memesaurio sin memes. Lo único que le faltaba. Esa quizá sea la única tragedia real en el sexenio de Peña Nieto, todo lo demás está de más, “hay que reconocer los avances”.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto