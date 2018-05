Que se disfrace de Batman

Todo iba muy bien para Pepe Mit a su paso por el programa Tercer Grado, en su lucha por reinventar su campaña tristemente incomprendida por la gente que si no sabe valorar las reformas estructureichons, menos sabe hacer bien las cuentas. Había repetido mil ocho mil veces el mantra “Es que Andrés”, explicó con toda claridad que en realidad iba en primer lugar aunque las encuestas no lo reflejaran, dejó en claro que si bien en México se daban graves carencias serían sin duda subsanadas, pero sobre todo no solo defendió la administración de mi licenciado Peña, como dictan los cánones, sino que lo definió como un hombre probo, casi a su nivel y del admirable Robero Deschamps, al que según sus propias palabras “no se le ha probado nada”. En efecto, como ha pasado con la Estafa maestra. Mala onda que al recibir el premio Ortega y Gasset por este trabajo periodístico, los periodistas de Animal político y Mexicanos Contra la Corrupción no le hayan dedicado tan siquiera un agradecimiento a Chayito Robles ni al dotor Mit por las aportaciones para la realización de esos reportajes que, por fortuna, bendito país, todavía no hacen caer a ningún pez gordo.

Como quiera que sea, todo iba conforme derecho en esa entrevista con el campeón del PRI que no era del PRI pero que defiende al PRI como si no fuera el PRI, hasta que Zuckerman, que hacía todo lo posible por echarle una manita a su contlapache neoliberal, le comentó que era triste que no tuviera un libro en el que defendiera al capitalismo salvaje, la bondad de la plutocracia y las maravillas de la explotación del hombre por el hombre. El candidato de inmediato respondió que pronto se publicaría, con una sonrisa en la boca que se le borró en cuanto le preguntaron por el título y tuvo que responder: “No lo sé; escribí todo el libro, menos el título”.

¡Plop!

Bueno, a lo mejor tiene 60 patrones exigentes que lo estaban atormentando o cocinó unos tuits dudosos que podrían ser tachados de “medio violentos” (nada que ver con su muy edificante campaña del Miedo-Meade que parece ideada por los productores de Chabelo y Pepito contra los monstruos), y por esa y otras cosas más no se pudo concentrar a la hora buena. Hasta el pobre se ha de haber sentido en la FIL de Guadalajara, aunque es posible que el libro tenga un título muy complejo, tipo La increíble y triste historia del cándido Pepe y el Peje desalmado.

Afortunadamente el gran dotor Mit tiene el apoyo de grandes luminarias que lo couchean, como René Juárez Cisneros, y ha dicho frases célebres que deberían estar escritas en oro en San Lázaro: “No hay manera que uno viva sin tarjetas de crédito”.

Algo que solo compite con “los muertos en el sexenio de Calderón provocados por los criminales”, de Margarita Zavala. Y el “no hubo un mínimo de pedagogía para explicar la reforma educativa”, de Ricky Ricón Anaya.

No, bueno...

