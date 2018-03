Cuando uno escucha que se instauró una Comisión de Ética del PRI que el propio dotor Mit ideó para vigilar que el candidato no trasgreda los principios de tan probo partido, de inmediato uno se pregunta cuáles serán esos principios, y luego, luego, tomando en cuenta la historia de esa noble institución, uno como que se imagina al ex secretario de Hacienda cuestionado por los distinguidos miembros por no tener más de una casa blanca o una en Malinalco, o unos ranchitos en Chihuahua o haber merecido todavía más abundancia.

Claro que supongo que también lo van a felicitar por no haber visto más allá de lo evidente cuando la danza de los millones desfiló frente a su oficina en Sedesol, además de por incluir en el rubro turístico de su campaña a las cultas damas del Bronx tricolor que se hicieran célebres por llevar el muy canchero “¡eeeh, puuutooo!” a San Lázaro.

Y eso que Camacho Quiroz, el señor de las mollejas de tablajero, les arrebatara algo de la gracia generada luego de explicar que no habían gritado puto sino bruto, no tanto por la sanción política sino por el regaño de la FIFA.

También quiero creer que estos admirables personajes habrán de sugerirle que no vuelva a repetir la manida frase de que tienen la cara limpia y la conciencia tranquila que ha sido mil veces manoseada por los mismos que nunca tuvieron ni la cara limpia ni la conciencia tranquila.

Está bien que las encuestas lo traen vuelto loco con sus mediciones que un día lo ponen incluso por encima del licenciado Peña y otro por abajo de Ríos Piter, jugando vilmente con sus estados de ánimo, pero no debe caer en el garlito. Si de veras cree que una Comisión de Ética puede funcionarle para que Chicken Little no lo amenace con mandarlo al tambo, está bien, pero todo indica que se puso de a pechito para que lo bulleen.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto