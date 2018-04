Lula no, Maluma sí

El mal ejemplo cunde y ahora mismo Lula da Silva ha sido encarcelado, pero México, como Ulises atado al mástil y con los oídos cubiertos de cera para silenciar el canto de las sirenas y evitar el naufragio en los acantilados, escapa a esa moda maldita de los países tercermundistas, incluyendo a Corea del Sur, que no respetó ni a su ex presidenta, que andan ahí metiendo al tambo a sus altos funcionarios nada más por andar haciendo monkey business con empresas multinacionales, van por el mundo repartiendo moches. Acá como afortunadamente sí hay respeto a las instituciones, por temas oscuros y tenebrosos como los de Odebrecht, nomás no caen ni peces gordos ni charalillos, para preservar la santa paz del estado de derecho.

Deberían aprender de gente verdaderamente institucional como Clavillazo Ochoa Reza, que presumió la foto de su bebé recién nacido cuyo mameluco portaba con toda dignidad infantil el hashtag “#Yomero” con el muy chispeante comentario de “Traerá torta y votos bajo el brazo”. Una delicia para la revista BBtips. Pero por supuesto no faltaron los aguafiestas que decían que habría sido menos bochornoso si la criatura hubiera traído una clásica playerita del América al ritmo del “Ódiame más”.

Creo que después de esto el dotor Mit ha de haber subido 20 puntos en el rating, para casi alcanzar a la señora Zavala, que es pura alegría y diversión para toda la familia.

Un porcentaje que ha de haber llegado a niveles insospechados luego de que el docto dotor, ante la revelación de que en efecto un helicóptero de la Marina, al responder el fuego de unos supuestos maleantes, pues le disparó fatalmente a una familia que venía en un auto que estaba en el momento y lugar incorrectos, casi ni le dio vueltas al asunto y citó la Ley de seguridad interior de tintes tan humanistas, “pues la fuerzas armadas tienen que tener la certeza de qué se espera de ellos”.

Bien dicho, qué importan las vidas civiles perdidas. Al rato sin duda saldrá que andaban en malos pasos, como suele suceder. ¡Qué bueno que más autoridades negaron todo el incidente desde el principio para que no hubiera habladurías ni señalamientos, cuando lo que se necesita es unión!

Y mejor que se manejaron las cosas con discreción por parte de la PGR, que en defensa de la Marina prácticamente aseguró que todo fue, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pues se les chispoteó.

¡Qué maravilla que los abusos y costumbres del calderonato siguen entre nosotros!

Aquí nunca cabrán los lulazos, nada más rifan los malumazos.

