De la lucha de clases a la lucha por ‘fajes’

Sin duda, amigos hispanoparlantes, el claro ganador del primer debate presidencial no fue Anaya (aunque el propio Chicken Little se autoproclamó hasta triunfador de la Champions y la Concachampions, ante el muy escaso público que le fue a rendir pleitesía a su búnker) ni tampoco Margarita (tristemente titubeó más que Lorena Osornio, a la hora buena no fue empática —en vez de decir que si su hijo fuera gay lo apoyaría y lo abrazaría, respondió que lo que diga el Estado de derecho— y ni siquiera negó a Jelipillo); mucho menos el dotor Mit (ya cuando se puso pálido al mencionarse la Estafa maestra, luego de defender al Jaguar como si fuera la madre Teresa), que rompió todos los récords de grisura que había impuesto para un priista Miguel de la Madrid.

Todo indica que aunque le saquen mil departamentos de interés social, una casa blanca y un Boeing 727 estacionado afuera de su casa, está difícil que le ganen al Peje. Sobre todo porque, a diferencia de sus contrincantes, ya hay diversas ofertas de restaurantes, cantinas y teibols de ofrecer servicios gratis en caso de que gane el tabajqueño. Bueno, además de alitas y chelas, carnes asadas y pomos, un conocido antro de San Luis Potosí ofrece hasta privados gratis. De la lucha de clases a la lucha de fajes.

A lo mejor Ricky Ricón puede ofertar naves industriales para todos (de hecho, a muchos de los que estaban en su show post debate se ve que ya les anda por agarrar aunque sea un resfriado en forma de hueso de prestanombres), vetepés a Atlanta para que le vayan a podar el pasto. Y un couching con el subjefe Diego para estimular la autoestima, madrizas a domicilio y lo que luego fue checado por la gente de #VerificadoMX sobre las verdades y mentiras que dicen los candidatos, dándole al muchacho chicho del partido gacho prácticamente un premio por tanto infundio. Creo que lo único verdaderamente neta fue la foto de Mit con Chersarito Duarte mereciendo abundancia.

Por supuesto, de la misma manera en que negó lo de su carnal Barreiro, Ritchie the Rich dijo que todo era ¡mentirraaaa, mentirraaaa!, lo que habían investigado los de #VerificadoMX, un equipo compuesto por más de 60 medios de comunicación, entre los cuales está la gente de Pájaro político y Mexicanos contra la corrupción, encargados de la investigación, entre otras muchas, de la Estafa maestra que Anaya enarbola a cada rato para joder a #Yomero.

Mira tú.

El dotor Mit también podría ofrecer unas jocosas cenas con Ríos Piter para que diera clases de congruencia política y de chapulineo para principiantes. Y viajes en el helicóptero del amor de Chiflano Aureoles, donde el perredista dé una cátedra de cómo ser priista sin ser demócrata en el intento.

Digo, cosas así que lo saquen de su grisura porque ya rompió todos los récords impuestos por Miguel de la Madrid.

Solo le pido a Dios que el próximo debate no sea como capítulo de La rosa de Guadalupe.

