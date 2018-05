Querido Lorenzo Córdova, dos puntos, no nos hagas sufrir

Creo, querido Lorenzo, que el INE ha ofrecido al público conocedor dos debates muy entretenidos, sin embargo, es momento de darle una vuelta de tuerca a los formatos. Sobre todo para darle gusto a esa gente sin quehacer que en vez de alegría, pastelazos y diversión, espera escuchar propuestas e ideas sobre las problemáticas que acosan a un país al que, como dice con cierta tristeza mi licenciado Peña, no se le reconocen los logros alcanzados gracias a las reformas estructureichons.

Digo, probablemente don Enrique esté un poco inquieto porque esta vez no ganaron los Diablos Rojos del Toluca la final del futbol mexicano (representantes, sin duda, del Grupo Atracomucho) y hasta puede pensar que es una señal de que esta vez no agarrará ni un resfriado, aunque la fanaticada todavía cree que con el circo de mapaches amaestrados todo es posible. Sin embargo, el preciso debe estar tranquilo porque en el debate, que ya debería llamarse ¡Debatazo!, su campeón, el dotor Mit, demostró que es la onda, que se las sabe de todas, todas, que defendió el fuerte peñista como Jolopo debió de haber defendido al peso (aunque eso le restara no pocos puntos) y que traía un bronceado de campeonato como para salir en la serie de Luis Miguel bailando “Cuando calienta el sol”, en el papel del Burro Van Rankin, su brother.

Es una lástima que todo ese enorme esfuerzo por parecer refrescante y enterado se haya diluido solo porque en sus justas acusaciones se le olvidó el pequeño detalle de que Nestora Salgado ya había sido exonerada por tres jueces. O sea, ¿quién apoya a este hombre en estos temas? ¿Su peor enemigo, Javier Lozano, el chavorruco del año? ¿O la misma persona que maneja las redes del dotor Mit cuandono se toma su Rivotril? ¿Será la culpa de la pinchi Sota (Chepina Vázquez Mota dixit)? Ahora a mi pobre dotor ya lo metieron en otro lío, como si no hubiera sido suficiente con los jóvenes de la tercera edad.

Como quiera que sea, querido Lorenzo, aunque los debates han estado padres, sobre todo cuando El Bronco sacó a pasear su Edipo mal atendido y amenazó con nacionalizar Banamex y cortarles las manos a todos (supongo que traía el hacha desenvainada cuando Chicken Little se acercó peligrosamente a la cartera de AMLOVE que, en contra de su naturaleza, estaba muy cotorro y sonriente, pues se fue a saludar a sus contrincantes y a dedicarle al panista, que venía haciendo una gran imitación de Raúl Velasco con todo y “Aún hay más”, una bonita poesía: “Ricky Riquín Canayín, es mejor que Ricky Ricón Canayón”), es momento de cambiar el formato.

Propongo que el próximo debate se divida en dos: una parte, que puede ser intercalada, de puros insultos, mentadas y madrazos, y una segunda solo para propuestas, ideas y reflexiones donde no haya espacio para descontones, trompones ni patines. Claro, todo en un teibol bien cutre del Edomex.

Y que cante Belinda “Andrés Manuel #GanandoComoSiempre”.

