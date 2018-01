Estaríamos mejor con la cabeza de Juárez.

Acá, mientras me aplican en la peluquería el clásico casquete corto de la secundaria, regular, desvanecido, para quedar como el señor licenciado don Peje, con gallito feliz incluido (y al ritmo de “Pero te peinas, cuñao” en una referencia totalmente oscura para los millennials), pienso en que blindajes legales como el que le ofrecieron a Don Beltrone solo para él, se dan más de dos veces en la vida. Desde los tiempos en que gente mala y sin moral lo acusaba de ser el octavo pasajero del caso Colosio, sin olvidar a los del New York Times, que me lo acusaron de lo indecible siendo, como bien sabemos, un hombre bueno, santo y probo, lo único que no le ha salido bien en la vida este enorme prócer es vaticinar carros completos durante su presidencia en el PRI. Si se equivocan el Brujo mayor y la Bruja Zulema...

Afortunadamente se acabó la persecución del malvado del góber Corral, que nada más busca armar “actos partidistas”, como diría el licenciado Peña con justa razón, además de perturbar la paz de las empresas fantasma y las triangulaciones chidas.

¡Basta ya de joderle el prestigio a los intocables!

Ahí tenemos el caso de Betito Borge, que es criticado por ser el feliz portador de relojes Richard Mille (¿no es curioso que a los políticos mexicanos les fascine esta marca, como en otros tiempos fueron los Rolex y las guayaberas lopezportillista que los uniforman en materia de símbolos de estatus, aunque sean piratas como el de Yunes?) y por su gusto por los zapatitos Ferragamo de fashion victim. Alguien tendría que hacer algo para aplicarle la ley de seguridad a estas cosas: ni modo que los ex funcionarios hambreados, incomprendidos y javiduvianos, representantes de una nueva generaciones de priistas, anden con cacles vulcanizados y usen relojes que no le rindan el debido homenaje a la cultura del tablajero. No se vale.

Como no se vale que haya quien critique al líder de los errebedés del PAN, el inenarrable Javier Lozano, porque cuenta que ya no quiere vivir bajo la dictadura de Ricky Ricón Anaya (a lo mejor teme que a un gran demócrata de su categoría lo ponga a tocar el ukulele, ahora que se ha empeñado en ser el Juanito Farías —Yagwi de los ochenta, para que me entiendas, amigo millenial, uno de los niños más enfadosos de la historia— de los precandidatos en éxtasis), que prefiere estar bajo las órdenes de Gamboa Patrón, que es un humanista. A ver si luego no dicen que el apoyo de Lozano al dotor Mit, por el que prácticamente terminó por arruinarse las rodillas, oculta su deseo de ocupar esa candidatura ahora que se rumora que el ex secre de Hacienda nomás no rebasa en popularidad ni a #LadyCaguamas.

Acabó la peluqueada y veo que me dejaron peor que el busto de Benito Juárez que fue a inaugurar Osorio Chong a Gobernación en su despedida, que parecía como las de Timbiriche.

Estaríamos mejor con la cabeza de Juárez.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto