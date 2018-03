No van en Issste, van en avión

Mi madre, Gloria Orquídea Albarrán Maciel, ha demostrado en todos los actos de su vida que es una guerrera. Por eso decidió enfrentarse al sistema en sus partes más rudas, rudas, rudísimas, ahí donde pervive el burocratismo más vil y desalentadora que atenta contra los derechos de los trabajadores. Aún en contra de mi sugerencia de dejar todo por la paz (“no, mamá, solo vas a perder tu tiempo y te van a traer a la vuelta y vuelta”, le decía, y ella me respondía que no iba a permitir que se salieran con la suya), luchó por exigirle al Issste un ajuste a su pensión, que le había llegado con un monto menor al que merecía. Nada que ver con los blofeos de Ricky Anaya, quien anda gritando a los cuatro vientos que va a meter al tambo al licenciado Peña, cuando es claro que no lo va a tocar ni con el pétalo de un orden de aprehensión. A lo mejor lo invita, como es costumbre, a una taquiza. Si Ricky Ricón no ha dicho nada sobre el Padrote Padrés, su compañero de sector y de partido que está al borde de emprender la graciosa huida, menos se va a meter con don Enrique a la hora buena. Le falta el impulso que tiene mi madre, quien después de muchos esfuerzos consiguió que se le otorgara el ajuste de pension del Issste y se le pagó el adeudo anterior.

La sentencia definitiva salió el 10 de agosto de 2016, en la H. Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y aún así, en el Issste se siguieron haciendo patos, como en cualquier sala de emergencia, lo cual me hizo recordar cómo se interpretaban las siglas de tan insigne institución (Inútil Solicitar Servicios Solo se Tramitan Entierros).

Y como el que porfía mata venado, al no cumplir lo obligado por la ley, se metió el recurso de queja y, al no atenderlo porque ya ven cómo son, se metió el recurso de rebeldía, esperando que se cumpliera la sentencia a su favor. Cualquiera diría que Ruiz Esparza y Chayito Robles están al frente de todo esto.

Dice Mit que es “muy muy” por viajar en clase turista, donde seguro espanta a los viajeros con su comitiva del terror, mientras Damián Zepeda viaja en primera clase como si fuera a Atlanta. Reto a los dos a que se enfrasquen en una batalla contra el Issste, a ver si es cierto. Ah, no, esperen, ellos ya deben tener todo arreglado. Si tuvieran que hacerlo solos, seguro andarían ahí chillando hasta que tuvieran que rajarse.

