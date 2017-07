Gamboa y Karime, grandes casos de éxito

Según corre el rumor, desde que Antonio López de Santa Anna le dio su chaineada a la plaza mayor de Ciudad de México don Emilio Gamboa Patrón ya era legislador en esos tiempos y, de no haber sido por las circunstancias dudosas que acabaron con su alteza serenísima, el propio priista habría acudido a la inauguración de tan magnífico monumento del que hoy, al escarbar para que nadie nunca más pueda hacer plantones en esa sacrosanta zona (ya ven cómo es Mancera, está en todo menos luchando contra la inseguridad, mientras pide 10 mil millones de pesos para arreglar lo de las inundaciones y que quede todo como las cataratas del Metro), mostró su rostro milenario y mexica, diría el gran Porfirio Muñoz Ledo.

Así, Gamboa Patrón, auténtica ave de tempestades, lucha contra aquellos que lo señalan por preferir irse a Pontevedra a una cumbre con diputéibols españoles (ya me imagino la de grandes y profundas maravillas que habrán de debatir), en vez de esforzarse para que en un periodo extraordinario en el Senado, donde suele trabajarse bien y bonito (aquí las risas se compran por separado), pudiera nombrar a la persona idónea, ajena a intereses de ningún tipo, impoluta y justa, que encabezara la Fiscalía Anticorrupción, algo que claramente puede esperar porque en este pueblo, como bien sabemos, no hay ladrones.

Por supuesto que no hay, pero es importante manifestarse contra fenómenos como la corrupción, como ha hecho el próximo ex presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y ese enorme representante de la austeridad tricolor, Camacho Quiroz, que ha dicho con gran aplomo que “la corrupción es reprobable”. Supongo que no se refería al descubrimiento de que uno de los miembros del Instituto Electoral de Coahuila, en conflicto poselectoral, curiosamente es orgulloso priista.

Y tampoco tendrá nada que ver con el profeta Javidú, que es solo víctima de las circunstancias y no de una verdadera bulimia monetaria. Pobrecito, no solamente tiene que pasar su valioso tiempo en una cárcel guatemalteca donde no se ofrecen los servicios VIP de los reclusorios mexicanos que hasta téibol incluyen, sino que además tiene que pasar el trago amargo de un próximo divorcio, ahora que su todavía esposa, Karime, está tramitando un divorcio expedito como el de Cristian Castro.

Ya viéndolo bien, no queda claro quién es más exitoso, si Gamboa, que debe andar muy orondo en las europas o la señora Macías, que con todo y sus desfalcos al DIF, hechos con fervor maternal, se la está pasando bomba en París.

