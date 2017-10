El fiscal del apartamento 512

En México, donde es pecado dejar una buena chamba como catar socavones, habíamos escuchado que alguien renunciara a una buena chamba por motivos de salud, por no hacer juego con el mobiliario, por no ser de la estatura de la vida del jefe, pero nunca “para dejar de ser una excusa”, como explicó el hoy ex procurador Cervantes y por eso dijo con garbo “excuse-me”. Algunos insensibles lo tacharán de telenovelero, pero tiene su gracia dejar a la deriva tamaño hueso a tan pocos meses del aguinaldo, solo para dejar de ser la comidilla de los legisladores que no entienden que los conceptos “tráfico de influencias” y “compadrazgo” en el ejercicio público ya están muy casposos y apolillados.

Ser cuate del presidente no significa necesariamente servirle de tapadera ni estar a su servicio. En México nunca jamás de los jamases se ha visto tal cosa.

De cualquier manera, hace mucho que no encontraba nada más razonable, además del nombramiento de don Virgilio Andrade como repartidor honorario de tarjetas Monex para damnificados (lo cual asegura la transparencia, civilidad y buena administración de las tandas de la reconstrucción nacional), que la idea de posponer el nombramiento del acariciado y codiciado puesto de fiscal general, como bien lo propone el licenciado Peña en su infinita sabiduría, en coincidencia curiosa con el señor licenciado don Peje, quien sin cálculos políticos así también lo desea.

Y no es mala idea, sobre todo porque ya sin la presencia momentánea en la ecuación del perínclito Raúl Cervantes, al que el admirable Gamboa Patrón calificó su decisión de renunciar a la PGR como “un acto de valentía”, el asunto ha perdido parte de su gracia. Además, claro, de que ante la certeza jurídica de que la corrupción es un invento serrano del siglo pasado, pues como que ya no resulta tan necesario el nombramiento para combatir algo que a ciencia cierta no existe, que solo es una ilusión pasajera, una pesadilla en forma de socavón de piedra, socavón.

O sea, dados los niveles de orden, honradez y ornato que prevalecen en la patria (el secretario de Gobernachong, explicó que en materia de seguridad todo está de rechupete, aunque los altos índices de secuestros digan lo contrario, con un poco de malhumor, claro, porque AMLOVE dice que se lo quieren cepillar de la caballada flaca de aspirantes a llegar a Los Pinos para dejarle la cancha abierta a Meade y crear así un verdadero paraíso prianista-calderonista-zavalista), un fiscal encargado de combatir la corrupción sería un gasto innecesario en estos tiempos en que hay que ahorrar para las campañas de 2018.

Sería como constituir una fiscalía especial para investigar el misterioso caso de Frida Sofía, la fantasmita amigable. Mejor una fiscalía encargada de investigar a la corrupción tricolor que antier se me perdió.

El fiscal del apartamento 512 puede esperar.

