Como el yorkie que salió disparado por avenida Revolución como alma que lleva el diablo, y que fuera el héroe de un video viral que está causando furor en las redes (más todavía que los tuits de Jelipillo Calderón contra Morena, al que acusa de estar aliado con la KGB, Maduro, los 43 y los rijosos peleones del Colegio Irlandés), escapando a cada segundo a las tarascadas de la vida sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Así dicen los neuras que está la corrupción y el atraco en México. Solo porque la Auditoría Superior de la Federación anunció que los gobiernos de los estados malversan gachamente 66 pesos de cada 100, no quiere decir que todo esté perdido. Digo, los góbers preciosos tienen derecho a eso y más, si no qué sentido tendría estar afiliados al PRI.

Además, al ritmo del “casi todos sabemos chismear pero pocos sabemos espiar”, el secretario Osorio Chong ha dicho que el gobierno solo indaga a criminales y los góbers son buenos amigos, como puede apreciarse en el caso del diputado que movía el dinero extra de Chesarito Duarte para las campañas del partido tricolor.

¿O qué querían, que a estos góbers los espiara con el malware del Pegasus? O sea, hay prioridades. Ni modo de impedir que cometan sus atracos cuando es mucho más mediático apañarlos en Guatemala o Italia y armar un bonito circo y decir que en este partido no hay ladrones y luego echarlos de tu partido y declarar que a ti también te indigna la corrupción y el espionaje como ahora ha expresado el presidente del PRIcámbrico temprano, Ochoa Reza (acá no se le denomina Clavillazo por respeto al gran comediante). Nada más le falta a don Enrique exigirle a la OEA, como hace la intensita canciller venezolana, la revisión del caso Ayotzinapa.

Puede parecer paradójico pero no lo es; don Enrique no juega para la tribuna pero es un animal político serio, responsable. Igual que el adulto chico-niño grande de Ricky Anaya, que dijo que también lo están espiando con el Pegasus, solo porque que se topó 500 veces con el Negro del Whats. Pobres del Cisen, qué aburrido checar tanta reservación aérea. Al rato hasta el licenciado Peña alegará que alguien lo está espiando para ver cómo se espía a sí mismo para demostrar que no está espiando a nadie, menos a los que se quieren quedar con su chamba.

A ver si no le pasa lo que a Juan Carlos Osorio que por hacer tanta rotación y tanto cambio en el Tri ante Nueva Zelanda, por poco pierde el partido de rugby que se jugó en Sochi. A lo mejor para jugar mejor y sentirse en un lugar de más ambiente, a la Selección le faltó el grito de “¡¡¡Eeehhh, puuutoooo!!!”, que es más perseguido por la FIFA que la homosexualidad en Rusia.

Que los góbers malversen 66 pesos de cada 100 del presupuesto no es mal porcentaje, si pensamos en Javidú Duarte.

El que espía primero, espía dos veces.

