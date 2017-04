La que escucha, escribe y calla

Antes en Semana Santa caían bendiciones, ahora del cielo caen narcomantas, narcomensajes o cuerpos en avanzado estado de putrefacción. Signos de la modernidad, la prosperidad y el estado de derecho que cubre con su manto a la suave patria, o el México de mis narcorrecuerdos, como yo le digo a esta idílica etapa de la vida nacional.

En vez de cantar la vieja melodía, gotas de lluvia al caer, es bonito que ahora te caigan acertijos del crimen organizado donde con toda amabilidad acusan, señalan y amenazan como si estuvieras en un capítulo de Juego de tronos. Espléndido.

Antes si nacías para tamal del cielo te caían las hojas; ahora no importa si naciste para maceta y no pasarás del corredor, de todas manera cúbrete, no te vaya a caer un muerto en la cabezota.

La cosa es estar sobres para que no te aplasten.

Por supuesto no faltará quien le eche la culpa de todo esto al estado de derecho, a la impunidad y a la falta de tanates de las autoridades, que parecen estar al servicio de carteles y matarifes. Ya los más exagerados dirán que el gobierno lo mismo se aturde con Donald Trump, que se queda impertérrito ante los matarifes.

Incluso, ya en el colmo del melodrama ranchero le están echando la culpa de todo a Yarrington, solo porque un soplón, El Pitufo, alega que tan digno y probo representante de los probos y dignos priistas, le entregó al narco vidas y haciendas, tradición que mantuvieron sus predecesores que hasta le otorgaron guaruras a don Tomás, qué gacho estás, para lo que se pudiera ofrecer.

En México las cosas están tan bien que Amado Yáñez, el pulcro y nada voraz dueño de Oceanografía (digamos que es la versión chaparra y mexicana de Odebrecht, esa empresa brasileña que maiceó a presidentes y funcionarios y que aquí nada más quiere desprestigiar a mexicanos de bien, como Emilio Lozoya y Jelipillo Calderón que, la verdad, por 5 millones de dólares, que para ellos es pura morralla, no se iban a dar a conocer, ni que estuvieran tan hambreados, ¿o sí?), ya salió del tambo para pasar su proceso en libertad, por unos millones de fianza. No bueno, con razón Yarrington quiere pasar su proceso en México, para que lo cubran de amparos y le devuelvan sus escoltas.

Ademas, la ex secretaria de Gobierno de Yarrington (Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomanche Marcos, quien presumiblemente llevó al encapuchado a pasarse al ramo 33), hoy diputada federal por el PRI debido a sus grandes méritos, al ritmo de secretaria, secretaria, la que escucha escribe y calla, declara que nunca vio nada raro en aquella oficina.

Seguro que ahí solo se jugaba a las Pipis y gañas.

Miren, ahí viene un dron, a ver cuál es el narcomensaje de hoy.

