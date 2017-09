¡Nos quiere cargar el payaso!

Cuando Stephen King creó al tal Pennywise, el legendario payaso de una de las películas más terroríficas basadas en una de sus historias, nunca pensó que en México su criatura Eso sería incapaz de competir con el freak show de seres abyectos que nutren las cinco pistas del circo nuestro de cada día. Por eso las imágenes del triste Pagliacci en su versión remasterizada no ha generado tanta tenebra como se hubiera esperado en los mexicanos que, al compararlo por ejemplo con Fidel Herrera, pues les resulta francamente ñoño y desmejorado. Un disfraz de Chesarito Duarte pidiendo asilo en Estados Unidos para impedir que digan que está dormido y que lo traigan p’acá, daría más miedo que el de este clown fílmico que parece de esos funcionarios que en vez de ayudar a los damnificados se la pasan haciendo censos.

Pero tiene razón el licenciado Peña al pedirles a los medios de la manera más atenta que, de preferencia, se concentren en las partes positivas de la lucha contra las secuelas de los sismos —como los momentos conmovedores en que aparecen altos funcionarios como el Nuño Artillero, que subió fotos a su Instagram abrazando a una niña desamparada que hacía ver muy natural a Anahí en su video de despeinada, jajajajá—.

Esas cosas no deberían opacar las cosas buenas. No por un funcionario como Óscar Ochoa Gallegos, coordinador ejecutivo para el fomento económico de Chiapas, que ofrece un “Kit para el dolor”, o por otro como el secretario de Agricultura, Calzada Rovirosa, que se toma lindas imágenes preparándose para un maratón entre los escombros de Juchitán, se puede pensar que todo está mal hecho, como dicen las malas lenguas. (A ver si don José Eduardo no da el Madrazo y agarra los atajos, se sube al metro, toma taxi o pide aventón para no correr los 42 kilómetros de rigor, como hicieron 10 mil corredores del Maratón de Ciudad de México).

Como quiera que sea, Eso no justifica que exista pesadumbre. Hay gente con mentalidad huachicolera pero con grandes pretextos (Chayito Robles alega que no tiene nada que aclarar sobre la #EstafaMaestra o el cuñado del secre Miranda, que ante los reclamos dice que él no administra sus gasolineras, igual que Ruiz Esparza “no pega los ladrillos) y otros que tienen un espíritu positivo como el secretario De la Madrid, que, ante la llegada de un huracán devenido tormenta tropical en Kafkapulco, afirma que esto no afecta al turismo. Y es que eso ni a Eso lo espanta, supongo.

Pennywise en México es costumbrismo.

