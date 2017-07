No te oigo, que se me hace que traes huaraches

Entiendo perfectamente al canciller Videgaray cuando alegó que no alcanzó a escuchar a Donald Trump cuando, a pregunta expresa, confirmó con un absolutely dicho en un susurro, que México iba a pagar el muro fronterizo. Y clarito me imagino a don Luis con un cuerno en la oreja gritando “¡¿Quéee?!” y poniendo cara de What? al momento en que el de los pelos de elote respondía a un cuestionamiento que evidentemente iba a ocurrir tarde o temprano, aunque ambos gobiernos hubieran acordado ponerlo en calidad de tabú.

Fue muy inteligente por parte de Videgaray alegar sordera momentánea y así evitar el agrio debate inquisidor que no ha cesado desde el infausto día en que invitaron al extraño, maniático y kukusklanesco candidato republicano a hacerse pipí en Los Pinos.

No sabría decir cuántas porque era un recurso muy manido para procrastinar lo más que pudiera las tareas domésticas, pero solía hacer oídos sordos a los gritos de mi santa madre cada vez que me convocaba a lavar los trastes o trapear o a hacer la tarea o cualquiera de esas cosas que uno preferiría no hacer y cuyo retraso en su cumplimiento pone a tu jefecita como Angela Merkel frente a Putin o Donald Trump.

Como si no tuviera suficiente con tener a los globalifóbicos convirtiendo a la reunión del G20 en Hamburgo en un infierno, la pobre teutona tiene que lidiar con la actitud de spring brakers de Vladímir y con Donald, que son como Dumb & Dumber pero con poder. Lo mejor de este show de los ricachones del mundo fue cuando los presidentes de Estados Unidos y Rusia se saludaron como si nunca hubieran compartido una orgía con lluvia dorada, mientras al unísono esperaban un “Es un honor conocerte”. Una gracejada que solo puede compararse con la de Bravo Mena cuando cree que el PRI “le tiene más miedo al PAN que a Morena”.

Como quiera que sea, en la próxima cumbre Videgaray debería de seguir la técnica de Juan Carlos Osorio, técnico de la selección nacional, que porta mensajes motivacionales en sus playeras —con faltas de ortografía incluidas—, con un mensaje que diga “No te oigo, que se me hace que traes huaraches”. Y el licenciado Peña, para enfrentar tanta inquina y tanta falsedad, podría portar una camiseta que dijera “Yo sobreviví al G20” en la espalda, y en el frente: “No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores”.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto