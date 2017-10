Donald se la baña con frecuencia

Hubo una época en que el señor licenciado don Bronco parecía el campeón del humorismo pando. Sus correrías y comentarios llenos de alegría y buen humor de pastelazo eran una notable aportación al pitorreo político en un país como el nuestro, que no hay dos en la vida, donde los políticos creen que son blogueros, youtuberos y reyes del stand up comedy con una media mental de reguetoneros.

Sin embargo, todos fueron superados por el nada talentoso Mr. Donald, que cuando uno cree que su lógica redneck kukluxklanesca huarachuda ya tocó fondo, nos asombra con una flamante pieza de su filosofía para hillbillie whitetrasheros. Mientras el pobre Bronco, alias El Pony, nos quería escandalizar hablando del cáncer de mama usando melones para dar sus científicas opiniones (ya si estaba en esas hubiera sacado su colección de muñecas inflables), aparece Trump con su artillería pesada para decirles a los puertorriqueños que deberían de estar orgullosos de que no hayan tenido tantos muertos “como en una verdadera catástrofe, como Katrina”. O sea, rompió todos los récords de patanería, incuyendo los suyos. Tan así que gracias a estos comentarlos, que son más producto de una deyección más que de una reflexion, pasó de noche la pelea entre Ochoa Reza y Anaya por el premio “¿Y tú qué hora traes?”, donde el primero acusa al segundo, como La Tostada contra La Guayaba, de estar armando su cochinito para las campañas.

A ver si al final ambas insólitas y finísimas personas, dados sus antecedentes, no terminan como la dueña del Colegio Rébsamen, haciéndose ojo de hormiga. Igualito que las autoridades del Tecnológico de Monterrey, que se están haciendo más patos con sus responsabilidades que Betito Borge con su huelga de hambre Salinas style.

Como quiera que sea, solo falta que para eludir el tema del control de armas, Trumpatelas alegara que como Paddock, el matarife de Las Vegas, era jubilado, pues lo que se necesita es ofrecerle a las personas de la tercera edad algo con lo cual entretenerse, quizá campos de golf exclusivos como los suyos, para que no anden de ociosos pensando maldades.

Así, queda claro que aunque se la baña con frecuencia, Jaime Rodríguez no puede competir con esto, igual que por la silla presidencial. Quizá debería de imitar a don Miguel Ángel Mancera que, viendo cómo están los niveles de desastre en el ex DF y evaluando su limitada contribución al alivio de la chilanguiza, con no pocas lágrimas en los ojos dijo que, por lo pronto, estaba fuera de la carrera presidencia. A ver si se reivindica. Pero, para lograrlo, primero tendría que conseguirle techo, comida y sustento a los damnificados de la ciudad, lograr que el nada grato de Graco y que la directiva de Pumas se arrojen por un socavón auspiciado por Ruiz Esparza para que no terminen mandado al equipo universitario a la tercera división.

Y quién sabe.

