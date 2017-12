¡Hagan sus apuestas, señores!

Regularmente al momento de escribir estas líneas navideñas aviso a la amable concurrencia hispanoparlante que me paso a retirar unos días porque fundamentalmente en la patria todos están en modo vacacional y ni Javidú ni las gallinas ponen. Sin embargo, todo parece indicar que habrá entretenimiento del bueno mientras los mexicanos nos sometemos a la sobredosis de pavo, romeritos y demás suculencias de la temporada, no me parece mala idea que mientras le entramos a la Sidra Panchoclós, podamos hacer algún tipo de divertimento para acompañar la digestión.

Ya con mi parentela estamos cruzando apuestas y quinielas para ver hasta dónde va a llegar el dólar que tan bien han protegido las reformas estructureichons mientras generan empleos de altísimo octanaje, sobre todo entre los huachicoleros, que dentro del ejército laboral de reserva es el gremio que más ha sido beneficiado de esta maravilla.

Con varios de mis primos estamos en una especie de Bingo de largo aliento para ver si 2018, que es lo más seguro, rompe los récords de violencia hardcore que se vivieron en este agonizante 2017. Aunque claro, si entra en vigencia la espléndida y humanista Ley de Seguridad Interior, seguramente esto se convertirá en un paraíso superior con hotel & spa & resort como dictan los cánones del Jardín de las delicias.

Les digo: Kim Jong-un se va a enchilar, y no solo porque México corrió a su embajador por quedar bien con Donald Trump. Ese Donald es tremendo: sin un solo gesto de amistad y bonhomía para con México, se ha ganado el apoyo más solidario posible por parte de su gobierno. Lo bueno es que Videgaray simula bien y para que no anden mal hablando los de siempre, en la ONU se abstuvo con mucha valentía sobre el tema de Jerusalén. Es por seguir la doctrina Estrada, no crean que por miedo a caer en la lista negra.

Como quiera que sea, también están las apuestas más bravas sobre el destino de don Beltrone. El que le pegue a que Manlio Fabio súper Stark termina en el MP por lo de las triangulaciones de dinero del gobierno de Chihuahua (¡gracias, Chesarito Duarte!) para las campañas del PRI, se lleva casi que el gordo de la lotería.

Ya lo más perrón queda hasta el final. Triple contra sencillo, ¿acabará Emiliano Salinas señalado como el master de una secta satánica que, como afirma el New York Times, y, además de lavar el cerebro a la clientela, también marcan a las mujeres?

¿Será que don Charly es el que calienta los fierros?

¡Hagan sus apuestas, señores!

