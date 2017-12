Día de los Inocentes para políticos remisos

El Día de los Santos Inocentes, la verdad, había sido superado con facilidad desde que apareció en el escenario político Vicente Fox, que ha tenido grandes competidores como Alfredito del Mazo Maza y juró y perjuró en campaña que iba a salvar al Edomex de la inseguridad en tres patadas. Algo que solo se puede comparar con #LadyPollos, esa fabulosa diputeibol del partido Encuentro Social que supuso que regalar unos gallináceos rostizados con su foto sería una gran idea para impulsar su popularidad (quizá habría funcionado si no se le hubiera olvidado incluir las papas y el chilito adobado).

Sin embargo, debo reconocer que esta vez las bromas pesadas sí superaron nuestras expectativas, cuando incluso pensamos que hasta el gobierno peruano iba a ganarnos en ese rubro con la liberación de Fujimori luego de una pequeña triquiñuela del presidente Kuczynski para salvarse de acabar despedido por dejarse maicear por Odebrecht, en el mejor estilo de Lozoya Lozoyita.

Así, de pronto, el PRD y Los Chuchos se llevan las palmas, las orejas y el rabo cuando si decir agua va resucitaron a un walking dead político, el probo y humanista ex góber precioso de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero (auténtico héroe de Ayotzinapa), para arropar sus aspiraciones a la precandidatura de una diputación federal. Eso es sentido del humor, casi al nivel de existencia misma de Chucho Ortega como el Yago-Yoda del sol azteca, para torpedear al de por sí tambaleante frente que suena tan desafinado como el dueto Zepeda-Ricky Ricón.

O la aparición de Mikel Arriola todo asustado en el Metro, aferrado a un tubo como a un clavo ardiente rodeado de guaruras. O el licenciado Don Peje explicando su cercanía con familiares de la maestra con un “la alianza es con los maestros no con la Gordillo que ya está salida”. O el dotor Mit que ante el asedio de unos militantes LGBTT que te metas Teté, explicó que hay que respetarlos porque así lo dice la Constitución, que no su fuero interno. Por eso después, poseído por el espíritu de Margarita Zavala —ternurita, pedía firmas de regalo navideño—, no quiso tomarse una foto con los chicos del arcoíris.

Algo que compite en el Día de los Santos Inocentes, con esa información de guasa del New York Times, donde se habla de una especie de gasto putrimillonario del licenciado Peña en materia de publicidad mediática. Imposible. Aunque nunca lo haría ni lo ha volvido a hacer, sería absurdo gastar tanto billete para ganar 3 por ciento de popularidad.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto