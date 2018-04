Debates de hoy, tururú tururú

Contra lo que se hubiera esperado y tomando el gusto que se tiene en México por los debates aburridos y sin gracia, el enfrentamiento entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México no estuvo tan mal. No tuvo precedente el descontón inesperado de Marco Rascón, del Partido Humanista, que se fue sobre Mikel Arriola de manera categórica y sin piedad haciéndolo representante de todos los males de la patria por priista, ultraconservador y heredero del desfalco y la transa. Bueno, ni el candidato del PRI, que parece más bien el candidato del KKK, habría llegado tan lejos en su odio y su rencor contra la Barrales, que, triste su calavera, carga con todas los negativos que le heredó Mancera (más los que ella aporta), y de Claudia Sheinbaum a la que quiere culpar incluso de la muerte de las vaquitas marinas.

Se ve que todo el pasado comunista de Marco pudo más que él y con el espíritu del Puerquito Valiente se le fue a la yugular al pelotari, que venía vestido de vendedor de biblias con un trajecito que se veía que le había prestado el dotor Mit.

El dotor Mit, que, curiosamente, para no ser menos que Little Chicken Anaya, se declaró ganador de un debate que todavía no se da, además de asegurar que ganaría hasta las elecciones en Cuba. Ya luego del triunfalismo por falta de Ritalín, Pepe Toño regó el tepache al reconocer que el suelo donde se va a plantar el nuevo aeropuerto, la mera verdad, está regacho. Que no lo oiga Slim.

El caso es que Fantasías Mikel, luego de asegurar que metería al Ejército, a la Marina, a los cascos azules —bueno, esos no porque son demasiado pacifistas—, a la KGB y a la CIA a las distintas alcaldías para poner orden y progreso, confundiendo al ex DF con Reynosa, Tierra caliente y Kafkapulco. Después, claro, de ofrecerle disculpas a Rascón mientras le rendía pleitesías (en espera, supongo, de que decline a su favor), luego de que amenazara con mandar al diablo a las marchas, plantones y mítines.

Eso no fue lo único extraño: también tuvimos a la candidata Mariana Boyd del Verde queriendo resolver todo con cámaras (hasta las uñas enterradas), a Puri Carpinteyro encarnada en Cruella de Ville y la candidata independiente toda llena de tics nerviosos.

Las encuestas pusieron a la Sheinbaum a la delantera y a Mikel en un lejanísimo segundo lugar gracias a la ultraderecha más casposa y residual que representa. Y ya en una galaxia muy muy lejana la Barrales.

¡Ups, ya bailó Berta las calmadas!

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto