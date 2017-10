No seas tan cruel conmigo

Así cantaba en los viejos tiempos Eduardo Capetillo, sin duda uno de los más honorables candidatos independientes, por encima de Margarita y Pedro Ferriz al menos, cuando pertenecía a la banda Timbiriche, hoy receptáculo de nostalgias plásticas de esas que van por ahí. Una bonita melodía que parece expresar el sentir de los capitalinos que no han visto la suya este año, cuando se dio la noticia de que al PRI de la Ciudad de México llegaba ni más ni menos que don Eruviel Ávila con la espada desenvainada, prometiendo que, en materia electoral, el partido tricolor venía a arrasar con toda la maquinaria para convertir a esta urbe madreada en una sucursal del Mordor del Edomex.

Hagan de cuenta que don Eru trae la actitud sacalepunta y sobrada de Ochoa Reza, pero con chapitas, más ahora que en el partido tricolor democratizaron sus estatutos, tunearon sus esquemas, rebautizaron sus protocolos para que el clásico dedazo en la elección de candidatos no se pareciera tanto al dedazo aunque oliera a dedazo, caminara como dedazo y dedeara como ídem.

Bueno, no puede ser peor que Catémoc Gutiérrez, el rey de los topogigios (la canallada le dice “el Harvey Weinstein de petatiux”) o que la hija de Chayito Robles, que pasó sin pena ni gloria, con la penita nada más de querer perpetrarse en el puesto.

Digo, tampoco está tan mal, pues con la llegada del ex góber precioso al fin conoceremos mapaches con calidad de exportación, habrá alquimia electoral en HD y más chamba para los acarreados.

Eso está padre. Lo que no está tan padre es que uno ya no sabe qué será más arduo y cuesta arriba, si ser candidato independiente y tener que juntar 900 mil firmas (ya ven, la pobre Margarita sale a la calle y no agarra ni un resfriado) prácticamente mendigándolas, o reunir los 48 mil millones de pesos para la reconstrucción de México de nuestros narco y telúricos recuerdos. Bueno, en realidad lo difícil no es juntar esa suma que es una bicoca, sino impedir que se la apañe algún émulo de Javidú y sus amigos, que ya sabemos que no existen porque la corrupción es solo un monstruo tan imaginario como la impunidad, pero si Chesarito Duarte se pudo carrancear 900 cabezas de ganado, nada es imposible.

Claro que no faltará el sospechosista que se preguntará, con no poca mala leche, que si la corrupción es producto de nuestra mente desbocada, ¿entonces por qué los texanos quieren la extradición de un góber petocho como Eugenio Hernández por lavado de dinero?

Como quiera que sea, ya no sabemos si reír o si llorar como Justin Trudeau ante la muerte de Gord Downye, cantante de la banda canadiense The Tragically Hip. O fingir demencia como el Pepe Toño de Pemex, en cuya comparecencia explicó que se investiga el tema Odebrecht pero no necesariamente a Lozoya. No creo que su antecesor lo haya presionado como a la Fepade, ¿verdad?

No sean tan crueles conmigo.

