¿Qué cosa sucede con el socavón?

No tengo las pruebas, pero casi podría asegurar con el corazón en la mano que el socavón que apareció repentinamente en el Paso Express de la carretera México-Cuernavaca y que se tragó un auto de malísima manera llevando a la muerte a sus dos ocupantes, no es producto de un tema de corrupción javiduciana como muchos quieren presumir, pues en esta patria no solo no hay ladrones, sino que jamás se ha caído en la terrible práctica de hacer negocio con la obra pública para beneficiar a los cuadernos, Higa sido como Higa sido. Y mucho menos se generan pingües ganancias al utilizar materiales de octava cobrándolos como de última generación. De hecho, casi me atrevería a asegurar que todo es culpa del Doctor Mireles que anda otra vez de revoltoso, solo porque en Michoacán las cosas siguen peor de como las dejó Alfredo Castillo, que no las pudo hacer más revueltas que el deporte nacional.

Sí, porque ni modo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ande inaugurando carreteras hechas con las patas para luego quemar al licenciado Peña, al nada grato de Graco y al mismísimo Catémoc Blanco, quienes apenas hace tres meses estaban de plácemes y bailando la de “Despacito” cuando se dio el banderazo de salida a esta superautopista.

Lo bueno es que para no caer en histerias calderónicas, don Gerry mejor le echó la culpa a Tláloc, al que luego le da por mandar, como siempre dicen Eru Eru Eruviel y el dotor Mancera, las bien tipificadas lluvias que no por típicas de la época dejan de ser atípicas por necesidad. Sobre todo porque anunciaron la obra como si la SCT hubiera levantado la Torre Eiffel o la Estafa de Luz, donde casi ni hubo transas.

¡Por supuesto! Muy inteligente fue inaugurar esta magna obra en plena primavera, en vez de hacerlo en estos días de julio, cuando la lluvia agarra por su cuenta los monzones, no fuera a ser que alguien de la comitiva presidencial cayera en un agujero profundo y negro como su suerte.

Bueno, igual don Gerry puede alegar, como el buen Videgaray, que no escuchó las advertencias y luego, en el mejor estilo de Darth Bartlett, alegar que ya no se acuerda de nada, que le dio el alzhéimer selectivo y que el socavón es simplemente un mito genial que costó el triple de lo presupuestado. No estaría mal que la constructora Aldesa, cuyo sentido de la ingeniería solo puede ser comparado con el de quienes diseñaron el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la dudosas estrategias para la recolección de basura en la Ciudad de México, decline la construcción de la torre de control del nuevo aeropuerto, no vaya a ser que le salgan unos socavones cuando traten de aterrizar aviones atípicos.

Afortunadamente México no es como el bárbaro y salvaje Brasil, donde pueden encarcelar a altísimos funcionarios de la talla de Lula da Silva.

Hay socavones que triunfan, y ese triunfó.

