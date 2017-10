Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao al Senao.  

Y mientras tanto en el Batisenado... se siguieron peleando por el voto oculto o el voto transparente como si fuera esta noche la última vez, en lo relacionado con el incierto destino laboral de Santiago Nieto que, al momento de teclear estas líneas, sigue estando más incierto que nunca (mi vaticinio es que haiga sido como haiga sido ganará Gamboa Patrón —con una pequeña ayuda de los panistas RBD que suelen ser lozanos corderos con don Emilio—, por lo que celebrará haciendo la roqueseñal y colocando en la Fepade a un personaje probo como solo puede producir el partido tricolor: Fidel Herrera). A mí esto ni me va ni me viene, porque considero que la sabiduría priista es infinita y si ellos dicen que el señor Nieto es un peligro para las instituciones en general y en particular para la PGR, que es una maravilla que, curiosamente, suele explorar las cloacas de PAN, PRD, Morena y PT (bueno, estos sí están para que les caiga el Semáforo Delictivo), pero nunca las del Revolucionario Institucional ni del Partido Verde, gracias a Dios debe ser cierto.

Y no es que yo sea cuenta chiles ni sospechosista ni crea que todo esto es para impedir una investigación que no sea a modo sobre el caso de Lozoya-Lozoyita con los supuestos sobornos de Odebrecht que, dicen, cayeron hasta la campaña del licenciado Peña, pero sí inquieta que nuestros senadores caigan en el despilfarro. Es decir, luego de haber gastado 9 millones de pesos en un tablero para que se pueda apreciar en colorcitos y lucecitas quiénes votaron y cómo lo hicieron, se me hace mala onda que no hayan querido utilizarlo por irse a votar al oscuro rincón donde se reparten las caricias mustias jugando a las escondidillas.

Digo, ni que fueran la dueña del Rébsamen, Mónica Villegas, que debe estar pidiendo asilo político en Afganistán como Karime Macías, ahora que los peritos de la CdMx y de la PJDF encontraron que el colegio se desplomó no por obra y gracia de un temblor exótico y atípico, como alega su defensa, sino debido al exceso de peso de jacuzzis y departamentitos de interés social que se mandaron a hacer así, a la Viva México. Y lo mejor es que el abogado de la doña, Coello Trejo, que es un dechado de luz y de color, al momento de preguntarle sobre este estudio alegó que no sabía nada ni lo habían invitado, como Mancera sobre el Atlas de Riesgos. Ojalá no le vaya a salir con lo mismo a la hora buena a su otro cliente, Lozoya-Lozoyita, pues capaz que me lo demanda. Afortunadamente ya dijo la secretaria de la Función Pública, Arely Téllez, en su comparecencia con los diputeibols, que el tema Odebrecht se está checando, que pronto habrá sorpresas, pero que del ex director de Pemex no tienen ninguna investigación, que en todo caso le correspondería a la PGR. Y ahora está en manos de Lutero.

Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao al Senao.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto