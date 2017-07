¡Chúpale pichón!

Es increíble que, después de las explicaciones contundentes e inobjetables que dio el secretario Gerardo Ruiz Esparza sobre las causas que originaron el ya mítico sacavón que está cabrón del Paso Express de Cuernavaca (de hecho le iba a echar la culpa al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio que dejó libre a gente indeseable como el doctor Mireles, pero se limitó a decir una verdad indiscutible: el agua es el agua), todavía haya quien exija a través de la etiqueta #RenunciaRuizEsparza que tan eficiente funcionario se vaya al rancho del Peje o sea condenado a dar clases de inglés a los mexicanos para que, en 20 años, todos los compatriotas sean bilingües como Eugenio Derbez, según sueña el Nuño Artillero.

Malaya, no saben valorar la generosidad de este hombre que sabe producir verdaderos lugares de ambiente donde todo es diferente con socavón incluido, que le ha ofrecido a los deudos de las víctimas un millón de pesos por cada uno de los fallecidos, en un acto que solo puede tacharse de humanista; eso sin olvidar que ya anunció que las cosas se van a investigar, caiga quien caiga, pero lo más seguro es que no van a tocar a las empresas Epccor y Aldesa, que ya le están echando la culpa al nada grato de Graco por no haberle dado el mantenimiento adecuado a la construcción, y para que no estén chillando por la falta de chivos expiatorios, ya cayó el delegado de la SCT en Morelos, un pez supergordo.

Mucha gente de las comunidades cercanas está molesta porque se les advirtió, se les dijo a las autoridades que ya se notaba que esa carretera se podía convertir en un peligro. Don Gerry, que se ha cansado de lavarse las manos y no amanece, ya explic ó que nadie le dijo nada porque no enviaron sus solicitudes por triplicado en papel marquilla, y adjuntadas a un burocrático memo a doble espacio, con letra grande y membrete. Es que las personas piensan que un altísimo funcionario como él, profesional en la cata de socavones, va a perder el tiempo con histerias ajenas.

Lo bueno es que en la SCT pueden estar tranquilos pues con la nuevo Sistema de Justicia Penal prácticamente puedes matar de manera culpada a alguien, generar legiones por contagio, allanar moradas, entrarle a la esterilización forzada, estupro o maltrato animal y no irás al tambo porque ya no son delitos graves. Así que producir socavones es peccata minuta.

Como diría el gran maestro Héctor Lechuga, pellizquito de pulguita socarrona por la SCT que está cabrona.

¡Chúpale pichón!

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto